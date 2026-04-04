Pierre Gasly le hizo un contundente pedido a los fans de la Máxima tras las críticas por el "polémico" formato de la temporada 2026.

Pierre Gasly y un firme pedido por las constantes críticas a la nueva era de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 apenas lleva tres fechas disputadas en la temporada 2026 y ya se perfila como una de las más controversiales de los últimos años. El nuevo reglamento técnico incrementó notablemente la dependencia de la gestión de la batería eléctrica, un factor que condiciona el rendimiento en pista y que desató una ola de críticas tanto por parte de los pilotos como de los aficionados.

Pierre Gasly le hizo un pedido a los fanáticos de la Fórmula 1 por las críticas al nuevo formato En este contexto, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, salió a ponerle paños fríos al asunto y aseguró que, si bien coincide con las quejas, el exceso de críticas tampoco es lo mejor: “Desde luego, estoy de acuerdo con lo que sienten los demás sobre la gestión de la batería. Creo que todos estamos de acuerdo y todos vemos lo mismo. También creo que, sinceramente, hay demasiada negatividad al respecto y no me gusta eso".

pierre gasly1 El firme pedido de Pierre Gasly a los fanáticos de la F1 tras las constantes críticas por el nuevo formato. X @alpineclub_esp En cuanto a las modificaciones que la nueva normativa con los métodos de manejo, sobre todo a la hora de marcar una vuelta en la clasificación, es la que marca la diferencia: “Cuando estás manejando en el sector 1 en Suzuka y tenés un cierto agarre, realmente no importa la batería y todas estas cosas. Aún así tenés que ir al límite del agarre que se te da”.

Finalmente, el piloto de Alpine mostró su optimismo en mejorar los aspectos necesarios y generar el mejor espectáculo posible dentro de la Fórmula 1: “Todos queremos que el deporte sea lo mejor posible. Seguro que haremos lo mejor. Es un poco una revisión. Estoy seguro de que durante el descanso todos van a sacar el máximo partido para intentar que la F1 esté en mejor forma”, cerró.

El gran presente de Pierre Gasly en la temporada 2026 Pierre Gasly es uno de los pilotos que mejor ha sabido adaptarse a los autos actuales de la Fórmula 1, evidenciando una clara mejora respecto a la temporada pasada. Con el nuevo motor de Mercedes-Benz y un A526 que se viene desarrollando desde el año anterior, el francés logró puntuar en todos los Grandes Premios disputados hasta el momento.