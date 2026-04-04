Marco Trungelliti se metió en la final del ATP de Marrakech y alcanzó un nuevo récord histórico
Tras convertirse en el tenista más veterano en meterse por primera vez en el top 100, Marco Trungelliti logró otra marca mundial de longevidad.
Marco Trungelliti alcanzó un récord impensado el viernes al convertirse en el tenista más veterano, con 36 años y 65 días, en meterse por primera vez en el top 100 del Ranking ATP en más de 50 años. Esto lo consiguió al vencer al francés Corentin Moutet por los cuartos de final del ATP 250 de Marrakech.
Pues bien, en menos de 24 horas rompió otra marca histórica. Este sábado clasificó al duelo decisivo tras superar en dos sets (6-4 y 7-6) al italiano Luciano Darderi (19° del mundo y vigente campeón del certamen), lo que transforma al santiagueño en el finalista primerizo más longevo de la Era Abierta del tenis.
Trungelliti venció a Darderi y se metió en la final del ATP de Marrakech
Para llegar a esta instancia, Trungelliti primero tuvo que jugar el torneo clasificatorio, en el que dejó en el camino al checo Hynek Barton y al japonés Rei Sakamoto. Ya en el campeonato, superó al portugués Henrique Rocha en 16avos y al polaco Kamil Majchazak en octavos, para luego obtener los mencionados triunfos sobre Moutet en 4tos y Darderi en semis.
La final será un choque de edades, ya que enfrentará al español de 19 años Rafael Jodar, actual 89° del mundo. El partido se jugará este domingo a las 11.00 (hora de Argentina). En caso de ganar, el argentino no solo obtendrá su primer título ATP (cuenta con 10 trofeos en su palmares, todos Challenger), sino que, naturalmente, romperá un nuevo récord, ya que que será también el campeón primerizo más longevo de la historia.
A su vez, Trungelliti buscará convertirse en la quinta raqueta argentina en ganar el torneo de Marrakech. Anteriormente levantaron el trofeo Guillermo Pérez Roldán en dos oportunidades (1993 y 1992), Guillermo Cañas (2001), Mariano Puerta (2005) y Federico Delbonis (2016).