El brutal sincericidio de Esteban Ocon sobre su estadía en la Fórmula 1: "No conseguí nada"

Esteban Ocon, piloto francés de Haas F1 Team, analizó su presente en la Máxima y fue muy autocrítico al hablar de sus sueños a futuro.

Esteban Ocon cumple una década dentro de la Fórmula 1, desde aquel debut a mitad de temporada en 2016 con Manor Racing MRT. A lo largo de estos años, el francés construyó su trayectoria compitiendo mayormente en la zona media y baja del campeonato, pasando por estructuras como Force India —luego Racing Point—, Renault, Alpine y actualmente Haas F1 Team.

A cinco meses de cumplir 30 años, Ocon supo capitalizar sus oportunidades y, pese a no haber contado nunca con un monoplaza capaz de pelear por el campeonato, logró sumar a su palmarés una victoria —en el caótico Gran Premio de Hungría 2021— y tres podios. Sin embargo, esos números no terminan de conformarlo y reflejan la ambición de un piloto que aspira a dar un salto de calidad en la categoría.

El brutal sincericidio de Esteban Ocon sobre su estadía en la Fórmula 1 "Siento que no conseguí nada en la Fórmula 1. No estoy ni cerca de donde me gustaría estar en cuanto a resultados. Lo que me motiva es ganar carreras, subir al podio y luchar por la Pole. No conseguí ni siquiera una. La verdad es que es triste”, sentenció en una entrevista para Canal Plus.

ocon bearman Ocon no atraviesa un buen presente en Haas. Instagram @haasf1team De todas maneras, aseguró también que no está entre sus planes bajar los brazos frente a la adversidad: "Nunca tuve el material para luchar constantemente en la zona alta. Sigo teniendo ese sueño, y es lo que me motiva a dedicar tantas horas cada semana, a trabajar como lo hago, a arriesgarme. Mientras no lo haya conseguido, no me voy a rendir".