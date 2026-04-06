Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires: cómo comprar las entradas en preventa exclusiva

Desde las 16 horas de este lunes comienza la venta anticipada para ver al piloto de Fórmula 1 en Palermo.

La venta general para todos los medios de pago comenzará mañana, martes 7 de abril a las 16 horas.

Buenos Aires se prepara para un hito histórico en el automovilismo nacional. El próximo 26 de abril, Franco Colapinto se pondrá al volante de un monoplaza de Fórmula 1 para recorrer las calles porteñas por primera vez en su carrera. El evento, denominado "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026", marcará el regreso de un sonido legendario a la ciudad tras 14 años de ausencia.

Preventa exclusiva y cuotas sin interés La expectativa es total y los cupos son limitados. A partir de este lunes 6 de abril a las 16 horas, se habilita la preventa de entradas exclusiva para usuarios de la tarjeta de crédito Mercado Pago.

Los interesados podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma enigmatickets.com. Un dato clave para los fanáticos es que, tanto en esta etapa como en la venta general, se podrán comprar las entradas en hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general para todos los medios de pago comenzará mañana, martes 7 de abril, a la misma hora.

franco colapinto El argentino Franco Colapinto recordó la maniobra del fin de semana. Shutterstock

El circuito: adrenalina en el corazón de Palermo El joven piloto de Pilar conducirá un Lotus E20 con motor Renault V8, un vehículo emblemático de la máxima categoría. El trazado diseñado para el "show run" tendrá una extensión de 2 kilómetros, uniendo la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo.