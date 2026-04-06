Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires: cómo comprar las entradas en preventa exclusiva
Desde las 16 horas de este lunes comienza la venta anticipada para ver al piloto de Fórmula 1 en Palermo.
Buenos Aires se prepara para un hito histórico en el automovilismo nacional. El próximo 26 de abril, Franco Colapinto se pondrá al volante de un monoplaza de Fórmula 1 para recorrer las calles porteñas por primera vez en su carrera. El evento, denominado "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026", marcará el regreso de un sonido legendario a la ciudad tras 14 años de ausencia.
Preventa exclusiva y cuotas sin interés
La expectativa es total y los cupos son limitados. A partir de este lunes 6 de abril a las 16 horas, se habilita la preventa de entradas exclusiva para usuarios de la tarjeta de crédito Mercado Pago.
Los interesados podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma enigmatickets.com. Un dato clave para los fanáticos es que, tanto en esta etapa como en la venta general, se podrán comprar las entradas en hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general para todos los medios de pago comenzará mañana, martes 7 de abril, a la misma hora.
El circuito: adrenalina en el corazón de Palermo
El joven piloto de Pilar conducirá un Lotus E20 con motor Renault V8, un vehículo emblemático de la máxima categoría. El trazado diseñado para el "show run" tendrá una extensión de 2 kilómetros, uniendo la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo.
El evento contará con diferentes opciones para el público:
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Acceso gratuito: Habrá sectores abiertos para que todos los vecinos puedan disfrutar del paso del auto.
Espacios exclusivos (A la venta): Se habilitarán sectores de Fan Zone, Grandstands (tribunas) y Hospitality.
Experiencias VIP: Quienes adquieran estos sectores tendrán acceso a activaciones de marca, espacios interactivos y los codiciados Garage Tours para ver el auto de cerca.
Beneficios de la tarjeta de crédito Mercado Pago
Para quienes aún no cuentan con el plástico y desean acceder a la preventa, Mercado Pago permite solicitar la tarjeta de crédito de forma gratuita desde la pantalla principal de su app. Una vez aprobada, la versión virtual se habilita al instante para realizar la compra de las entradas sin esperar el envío del plástico físico.
Además de la prioridad para ver a Colapinto, la tarjeta ofrece:
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3 cuotas sin interés en compras dentro de Mercado Libre.
Pagos con QR en 3 cuotas (para consumos mayores a $50.000).
Descuentos en combustible en estaciones de servicio de todo el país.
Seguridad: La tarjeta física no posee números impresos, resguardando la información financiera del titular.
Este "Road Show" junto al BWT Alpine Formula One Team promete ser el evento deportivo del año en Argentina, consolidando el fenómeno "Colapinto" en su tierra natal antes de continuar con el calendario oficial de la máxima categoría.