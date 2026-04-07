La feroz crítica de un analista de la Fórmula 1 contra Colapinto al compararlo con Gasly: "No es consistente"

Un prestigioso especialista de la Máxima cargó contra Franco Colapinto y enalteció a Alpine y Pierre Gasly luego de las primeros tres GP del 2026.

El Gran Premio de Japón, que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli, desató una fuerte polémica vinculada a Franco Colapinto, quien finalizó 16° por culpa del Safety Car, y el A526 de Alpine.

El motivo se debe a que el pilarense no pudo sumar en Suzuka y su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hizo de gran manera al finalizar en el séptimo lugar, que se suma a las puntuaciones que logró en Australia (10°) y China (6°), contra el 10° puesto de Franco en Shangái. Ante ello, los fanáticos del argentino comenzaron a criticar a la escudería francesa, ya que consideran que no tiene el mismo monoplaza que el francés.

franco colapinto Franco Colapinto sumó en una de las primeras tres carreras del año. X @AlpineF1Team No obstante, otras versiones aseguran que en realidad se trata del mismo auto y que la diferencia que existe entre ambos se remite únicamente al nivel de cada uno de los protagonistas. Esta es la que sostiene Jacopo Moretti, periodista del medio italiano Auto Racer y especialista en la Fórmula 1, quien llenó de elogios a Gasly y criticó fuertemente a Franco Colapinto.

La feroz crítica de un periodista de Fórmula 1 a Colapinto “Gasly dio la impresión de exprimir al máximo el potencial del A526, situándolo progresivamente en la zona media-alta de la parrilla”, comenzó. Y luego fundamentó: “No es casualidad que el francés sea uno de los pocos pilotos que suman puntos de forma constante en esta primera ronda del campeonato, e incluso supere a Max Verstappen en la clasificación de pilotos. Alpine pagó un alto precio en 2025, sacrificando prácticamente la temporada pasada para centrarse desde el principio en la nueva normativa. Una decisión arriesgada, pero que ahora empieza a dar sus frutos”.