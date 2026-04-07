La denuncia pública del DT de Defensa y Justicia contra Andrés Merlos tras el 0-2 ante Instituto: "Vi un destrato permanente"

Defensa perdió el invicto en Alta Córdoba y Mariano Soso soltó bombas contra el árbitro. "Por el bien de nuestro fútbol hay que poder señalarlo", sentenció.

Mariano Soso, técnico de Defensa y Justicia, apuntó de lleno contra Merlos luego de que el Halcón perdiera el invicto en Córdoba.

Así como ocurrió hace pocos meses tras su explosivo cruce con Marcelo Gallardo en Argentinos-River, Andrés Merlos volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez fue en el partido entre Instituto y Defensa y Justicia que le dio cierre a la fecha 13 del Torneo Apertura, en lo que fue triunfo por 2-0 de los cordobeses en condición de local.

Luego del pitazo final, el defensor Lucas Souto encaró al árbitro de manera agresiva y vio la roja por insultarlo, mientras los compañeros trataban de calmarlo para que la situación no pasara a mayores. En ese contexto, Mariano Soso, entrenador del Halcón, no se quedó callado e hizo un explosivo descargo cuestionando la actitud sobradora de Merlos.

Mariano Soso, lapidario con Andrés Merlos tras la derrota de Defensa y Justicia en Alta Córdoba "Creo profundamente en mis jugadores. Vi un destrato permanente, sistemático. Es de público conocimiento también que comportamientos tiene el árbitro que nos dirigió en el día de hoy", comenzó diciendo el DT, en tono moderado pero dejando entrever al máximo su bronca contra el juez.

"A lo largo de mi carrera yo no he hecho juicios de valor de profesionales que tienen aciertos, que tienen imperfecciones, desaciertos. Pero cuando esos comportamientos se evidencian y son sistemáticos, creo que por el bien de nuestro fútbol hay que poder señalarlos y ponerlos en palabra", continuó Soso, poniendo en los malos manejos de Merlos.

Las duras declaraciones de Mariano Soso contra Andrés Merlos tras la derrota de Defensa ante Instituto. Las duras declaraciones de Mariano Soso contra Andrés Merlos tras la derrota de Defensa ante Instituto. Video: ESPN Por último, el extécnico de San Lorenzo puntualizó en los motivos de su denuncia. "No se trata de tener las pulsaciones tan altas, sino se trata de cómo uno se dirige hacia un jugador y eso existió. Yo lo lamento por nuestro fútbol y lo lamento porque cuando digo que es recurrente, uno tan sólo puede reparar en lo estadístico", lamentó.