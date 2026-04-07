La guerra de los comunicados: Argentino redobló la apuesta y le respondió con chicana a Guaymallén

El Boli cruzó fuerte al Cacique tras las quejas arbitrales y eligió responder desde lo futbolístico: habló de dominio en el clásico y marcó diferencias.

La polémica del clásico departamental sumó un nuevo capítulo y elevó la temperatura fuera de la cancha. Tras el reclamo del Deportivo Guaymallén por el arbitraje, Atlético Argentino salió al cruce con un comunicado que no pasó desapercibido y que tuvo un destinatario directo.

Lejos de entrar en la discusión arbitral, el Boli eligió responder desde otro lugar: el juego. Y lo hizo con un mensaje cargado de intención.

Argentino redobló la apuesta con su comunicado WhatsApp Image 2026-04-07 at 4.18.53 PM En el comunicado, Argentino destacó la jornada vivida y el acompañamiento de su gente, pero rápidamente puso el foco en lo que ocurrió dentro del campo. “Jugaron como hombres”, señalaron sobre sus futbolistas, resaltando la actitud y el carácter en el clásico.

Además, remarcaron la forma: “valentía, coraje” y un equipo que fue “siempre al frente”, marcando una clara postura sobre el desarrollo del partido.

La frase más picante no tardó en llegar: hablaron de “una superioridad futbolística tan enorme como la que indica el historial”, una línea directa al orgullo del Cacique que encendió la discusión.