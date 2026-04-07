Penales en disputa: una duda que Godoy Cruz no resuelve y se repite partido a partido

Hay situaciones que no deberían quedar libradas al momento. Y en Godoy Cruz , el tema de los penales empieza a transformarse en un problema repetido.

Lo que pasó este fin de semana no es nuevo. Ya había ocurrido en Chaco con Matías Fernández y Pino. Y volvió a repetirse ahora, otra vez con Pino involucrado, esta vez junto a Ullariaga. La escena se repite: jugadores que dudan, que se disputan la pelota, que no tienen claro quién debe asumir la responsabilidad.

Lo llamativo es que no se trata de una jugada improvisada o caótica, sino de una acción que puede y debe trabajarse en la semana. Así como se definen los ejecutores de córners o tiros libres, el penal debería tener un dueño claro. Sin embargo, en el Expreso esa decisión sigue sin aparecer desde el cuerpo técnico.

En este último partido , la imagen fue elocuente: cada uno con su postura, la incertidumbre instalada y la necesidad de que intervenga un tercero. Fue el capitán, Roberto Ramírez quien cruzó toda la cancha para ordenar la situación y tomar una decisión en pleno partido.

En primera instancia, Pino mostró su molestia, lógico en un contexto donde no hay reglas claras. Pero luego primó lo grupal: acompañó, saludó a su compañero, Nahuel Ulariaga que terminó ejecutando el penal.

El gesto suma desde lo humano, pero deja en evidencia un vacío desde lo organizativo.

Porque en equipos que compiten al máximo nivel, estos detalles no son menores. Son decisiones que se toman antes, que se entrenan y que bajan desde el banco.

Hoy, en Godoy Cruz, esa certeza todavía no existe. Y mientras tanto, el debate sigue… en plena cancha.