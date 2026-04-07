Fórmula 1: la propuesta de un experto para "salvar" la temporada 2026 tras el polémico cambio reglamentario

La Fórmula 1 se encamina a una instancia clave en la definición de su futuro técnico. Con el reglamento 2026 en el centro de la escena, crecen las dudas sobre el equilibrio entre innovación, espectáculo y control del piloto.

Las primeras carreras de la temporada dejaron en evidencia algunas dificultades vinculadas al uso de la energía , especialmente en lo que respecta a la gestión de la batería y la entrega de potencia en distintos momentos de la vuelta.

En ese contexto, la categoría convocó a una reunión técnica para revisar aspectos del reglamento y analizar posibles ajustes que permitan corregir estos desajustes sin alterar la esencia de la competencia.

El ingeniero Gary Anderson, en un análisis publicado en The Race, abordó en detalle uno de los puntos más sensibles del reglamento : la gestión energética y su impacto en el rendimiento de los autos. A partir de datos concretos obtenidos en el circuito de Suzuka, el especialista evaluó cómo se distribuye el uso de energía durante una vuelta rápida, tomando como referencia una vuelta de clasificación de Oscar Piastri en 2026.

El estudio muestra que, con una batería completamente cargada, el piloto dispone de energía máxima solo durante una parte limitada del giro, lo que obliga a gestionar constantemente la entrega de potencia.

Menos potencia, pero más control para el piloto

Uno de los principales problemas detectados es que los pilotos no siempre pueden exigir el auto al máximo, ya que el sistema energético condiciona el rendimiento en rectas y zonas clave.

Según el análisis, en una vuelta tipo, el piloto solo puede disponer de potencia completa durante poco más de la mitad del tiempo en el que la necesita, lo que genera situaciones poco naturales, como levantar el pie del acelerador en plena recta.

fórmula 1 El manejo de la energía y la batería aparece como uno de los grandes desafíos del reglamento 2026 de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

Frente a este escenario, la propuesta central apunta a reducir la potencia máxima del sistema híbrido, pero aumentar la capacidad de recuperación de energía. De esta forma, se busca un equilibrio que permita al piloto decidir cuándo acelerar y cuándo conservar, sin depender de automatismos complejos.

Entre las soluciones planteadas, se destaca la necesidad de limitar la potencia de despliegue del MGU-K a 200 kW, en lugar de los valores más altos previstos inicialmente. Al mismo tiempo, se propone aumentar la capacidad de recuperación de energía hasta 350 kW, tanto en frenada como en situaciones de recuperación activa, lo que permitiría recargar la batería de manera más eficiente.

Este ajuste implicaría una reducción de la potencia total de los autos, pero a cambio ofrecería un comportamiento más predecible y competitivo, evitando pérdidas de rendimiento en momentos clave de la vuelta.

Problemas de la Fórmula 1 actual

El reglamento actual también genera efectos colaterales que impactan en el desarrollo de las carreras. Uno de ellos es la necesidad de reducir la velocidad en ciertos tramos para optimizar la recarga de energía. Esto no solo afecta el ritmo, sino que también puede generar diferencias peligrosas de velocidad entre autos, un aspecto que ya está bajo revisión.

Además, la dependencia de sistemas automáticos limita la capacidad del piloto para llevar el auto al límite, especialmente en clasificación, donde la búsqueda del máximo rendimiento es parte esencial del espectáculo.

george russell La Fórmula 1 detecta un problema clave en 2026 y ya analiza una solución. EFE

Más allá de los ajustes técnicos, el análisis también plantea la necesidad de simplificar el reglamento. La complejidad actual no solo dificulta la comprensión para el público, sino que también reduce la claridad en la toma de decisiones dentro del auto.

La idea central es devolverle protagonismo al piloto, permitiéndole gestionar directamente la aceleración, el frenado y el uso de la energía sin depender de múltiples asistencias. Con la reunión técnica en el horizonte, la categoría enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y espectáculo. Las decisiones que se tomen en este proceso serán determinantes para el rumbo de la Fórmula 1 en las próximas carreras.