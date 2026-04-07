La Fórmula 1 pone a Pierre Gasly entre los pilotos más destacados del inicio de año

Con el calendario de la Fórmula 1 en pausa antes del Gran Premio de Miami , el arranque de la temporada 2026 ya deja señales claras sobre quiénes están marcando la diferencia en la pista. Las primeras tres fechas permitieron observar rendimientos individuales que empiezan a inclinar la balanza en la lucha deportiva.

En ese contexto, varios nombres sobresalen por su rendimiento, pero uno en particular logra destacarse por encima del resto: Pierre Gasly . El francés se convirtió en el eje del crecimiento de Alpine y en una de las referencias más firmes del campeonato.

Compañero del argentino Franco Colapinto, Gasly atraviesa un presente que combina regularidad, madurez y resultados, en un equipo que apostó fuerte al nuevo reglamento.

“Me imagino que cuando Pierre Gasly estaba sentado en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia del año pasado, alineado en la última fila del mismo circuito donde había conseguido su única victoria, rezaba para que todo hubiera valido la pena”, señala James Hinchcliffe, autor del artículo .

La imagen resume el punto de partida de un proceso que hoy empieza a consolidarse. El equipo decidió priorizar el desarrollo del auto de 2026 incluso a costa de resignar rendimiento en 2025, una estrategia que implicó atravesar fines de semana complejos.

pierre gasly1 Pierre Gasly, pieza clave del renacer de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

“Que el compromiso que había adquirido con el equipo Alpine iba a dar sus frutos. Que la decisión de centrarse en el coche de 2026 tan pronto en 2025 —y, como consecuencia, sufrir algunos fines de semana realmente malos— le permitiría recuperar su mejor forma y tener la oportunidad de luchar por algo de forma regular este año”.

Regularidad y puntos: la base del salto competitivo

Los cambios técnicos fueron determinantes en la evolución del equipo. “Pues bien, parece que sus plegarias han sido escuchadas. El equipo no solo tomó la astuta decisión de cambiar a los motores Mercedes, los mejores de la parrilla, para 2026, sino que además han sabido aprovechar el tiempo y los recursos invertidos en el nuevo coche de forma muy eficaz, y como resultado han creado una máquina pequeña pero deportiva”.

En pista, los resultados son claros: Gasly sumó puntos en todas sus participaciones, lo que lo posiciona como uno de los pilotos más constantes del inicio.

Además, Alpine se ubica en la quinta posición del Campeonato de Constructores, igualado con Red Bull pero por delante por criterio de desempate, un dato que refleja el impacto del rendimiento colectivo.

Pierre Gasly, por encima de referentes

El nivel mostrado por el francés también se mide en comparación directa con otros equipos. “Así es: Gasly ha terminado en una posición mejor que cualquiera de los Red Bull en un Gran Premio en lo que va de temporada”.

Ese dato refuerza la dimensión de su rendimiento y el crecimiento del equipo en un contexto altamente competitivo.

pierre gasly qualy Pierre Gasly sumó puntos en las tres carreras que se corrieron en lo que va del año. X @AlpineF1Team

“Esto demuestra el excelente trabajo que está haciendo el francés, probando que su año en la parte trasera de la parrilla solo ha alimentado, no mermado, su espíritu competitivo”.

Otras figuras destacadas de la F1 2026

El reconocimiento al presente de Gasly surge de un análisis más amplio realizado por el piloto de IndyCar y comentarista James Hinchcliffe, quien evaluó a los pilotos más destacados en este inicio de temporada.

Entre ellos aparece Ollie Bearman, con actuaciones consistentes en Haas, mientras que Lewis Hamilton vuelve a mostrar competitividad en duelos de alto nivel junto a Charles Leclerc. También se destaca el impacto inmediato de Kimi Antonelli, con dos victorias en las primeras fechas, y las señales positivas de Oscar Piastri en McLaren.

Sin embargo, en ese grupo selecto, Gasly logra diferenciarse por su regularidad y por liderar el crecimiento de Alpine, consolidándose como uno de los nombres propios del campeonato en 2026.