El titular de River al que Coudet podría perder para el debut en la Sudamericana ante Blooming

Un jugador clave de River terminó con molestias vs. Belgrano y, si bien viajará a Bolivia, su presencia en la formación inicial es una incógnita. Los detalles.

La goleada frente a Belgrano en el Monumental estiró el arranque perfecto de Eduardo Coudet en el banco de River (cuatro triunfos al hilo). Sin embargo, dejó una preocupación grande para el cuerpo técnico de cara al viaje a Bolivia, donde el Millonario visitará a Blooming en el inicio de la Copa Sudamericana.

La misma tiene que ver con la situación física de Ian Subiabre. El juvenil de 19 años, titular en todos los partidos que dirigió el Chacho hasta el momento, terminó el encuentro ante el Pirata con una molestia producto de un fuerte golpe en el gemelo derecho y rápidamente encendió las alarmas.

"Pensamos que era solo el golpe en el entretiempo, pero más allá de las ganas... creíamos que iba a poder continuar, no hubiese quemado una ventana", explicó el entrenador del Millonario en conferencia de prensa, dejando en claro que la modificación a los 5 minutos del complemento se dio a pedido del propio extremo.

River Belgrano Al estilo Coudet jugador: Ian Subiabre apareció con un look platinado en el 3-0 de River a Belgrano. Luego, salió lesionado. Fotobaires Cómo evoluciona Ian Subiabre y que pasará ante Blooming En la práctica del lunes, Subiabre realizó tareas de kinesiología, el dolor bajó y este martes ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, aunque sin exigir demasiado la zona. A raíz de esto, se decidió que viaje a suelo boliviano junto al resto de la delegación, aunque todavía su presencia en la formación titular no está garantizada ni mucho menos.