¡Bombazo! River va por otro campeón del mundo para sumar al equipo de Coudet

De cara al mercado de pases en junio, River puso los ojos en futbolista que se consagró campeón con la Selección argentina en Qatar 2022. ¿Llega al club?

River Plate atraviesa un gran presente tras la llegada del Chacho Coudet. En sus primeros cuatro compromisos al mando del cuadro de Núñez, el exentrenador del Alavés consiguió un pleno de victorias (Huracán, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano) y se trepó al segundo lugar de la zona B del Torneo Apertura.

Ahora, este miércoles a las 21:30 (hora de Argentina) el Millonario pondrá primera en la Copa Sudamericana visitando a Blooming de Bolivia. De cara a este partido, el Chacho pondrá lo mejor para así comenzar con el pie derecho en busca de conquistar un nuevo título internacional.

A su vez, pensando en ganar todos los torneos posibles que disputará River en esta temporada, el entrenador comenzó a diagramar lo que será el próximo mercado de pases y uno de los nombres que ya le pasó a la dirigencia del club fue el de Giovanni Simeone, hijo del Cholo y de gran presente en el Torino de Italia.

River va a la carga por Ángel Correa No obstante, en las últimas horas se conoció una noticia bomba de que el cuadro de Núñez irá a la carga por Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/germanbalcarce/status/2041334205280358828?s=46&partner=&hide_thread=false River tiene en sus planes a Ángel Correa para el próximo mercado de pases. Hubo sondeos para conocer las pretensiones del delantero campeón del mundo, pero no es sencillo: su contrato con Tigres (México) rige hasta el 30 de junio de 2030. pic.twitter.com/WbWQVu0wBy — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) April 7, 2026 Según informó el periodista Germán Balcarce, desde River hubo sondeos para conocer las pretensiones del delantero surgido en las Inferiores de San Lorenzo de Almagro. De todas maneras, la situación no es sencilla para los directivos riverplatenses, ya que Correa tiene contrato con Tigres de México hasta junio de 2030.