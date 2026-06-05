Scaloni confirmó que Musso atajará con Honduras, Rulli ante Islandia y confesó qué planes tiene para Beltrán
Lionel Scaloni despejó una de las dudas de la previa del amistoso con Honduras y sorprendió al dejar abierta la puerta para que Santiago Beltrán tenga minutos.
A horas del amistoso frente a Honduras, Lionel Scaloni confirmó cómo será la distribución de los arqueros en los dos partidos de preparación que la Selección argentina disputará antes del inicio del Mundial 2026.
En conferencia de prensa, el entrenador anunció que Juan Musso será el titular este sábado ante Honduras, mientras que Gerónimo Rulli ocupará el arco en el segundo amistoso frente a Islandia. Sin embargo, también dejó una puerta abierta para Santiago Beltrán, una de las grandes sorpresas de la convocatoria.
“En cuanto a quién va a atajar, atajará Juan (Musso) mañana. Seguramente el próximo lo haga Gero (Rulli) y existe la posibilidad de que Santi (Beltrán) pueda disputar algunos minutos. Si el partido así lo requiere, vamos a darle minutos a los chicos. Esa es la idea”, explicó el entrenador campeón del mundo.
Lionel Scaloni confirmó a los arqueros para Honduras e Islandia
La posibilidad de ver en acción a Beltrán representa una gran noticia para River. El arquero de 21 años tuvo un crecimiento meteórico durante el primer semestre del año y logró meterse en la consideración del cuerpo técnico nacional gracias a sus actuaciones en el conjunto de Núñez.
A comienzos de 2026 aparecía como la cuarta opción bajo los tres palos del Millonario, pero las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Jeremías Ledesma, le abrieron una oportunidad que aprovechó de gran manera. Hasta el momento disputó 26 encuentros, recibió 18 goles y mantuvo su arco invicto en 14 oportunidades.
Santiago Beltrán podría tener su estreno absoluto en la Selección argentina
Mientras define detalles de cara al debut mundialista frente a Argelia, Scaloni continúa evaluando variantes y busca que todos los convocados lleguen con ritmo de competencia. En ese escenario, Beltrán podría tener la chance de vivir una noche inolvidable con la camiseta de la Selección argentina.