Scaloni confirmó que Musso atajará con Honduras, Rulli ante Islandia y confesó qué planes tiene para Beltrán

A horas del amistoso frente a Honduras, Lionel Scaloni confirmó cómo será la distribución de los arqueros en los dos partidos de preparación que la Selección argentina disputará antes del inicio del Mundial 2026 .

En conferencia de prensa, el entrenador anunció que Juan Musso será el titular este sábado ante Honduras, mientras que Gerónimo Rulli ocupará el arco en el segundo amistoso frente a Islandia. Sin embargo, también dejó una puerta abierta para Santiago Beltrán , una de las grandes sorpresas de la convocatoria.

“En cuanto a quién va a atajar, atajará Juan ( Musso ) mañana. Seguramente el próximo lo haga Gero ( Rulli ) y existe la posibilidad de que Santi ( Beltrán ) pueda disputar algunos minutos. Si el partido así lo requiere, vamos a darle minutos a los chicos. Esa es la idea”, explicó el entrenador campeón del mundo.

La posibilidad de ver en acción a Beltrán representa una gran noticia para River . El arquero de 21 años tuvo un crecimiento meteórico durante el primer semestre del año y logró meterse en la consideración del cuerpo técnico nacional gracias a sus actuaciones en el conjunto de Núñez.

A comienzos de 2026 aparecía como la cuarta opción bajo los tres palos del Millonario, pero las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Jeremías Ledesma, le abrieron una oportunidad que aprovechó de gran manera. Hasta el momento disputó 26 encuentros, recibió 18 goles y mantuvo su arco invicto en 14 oportunidades.

Santiago Beltrán podría tener su estreno absoluto en la Selección argentina

Santiago Beltrán X @RiverPlate

Mientras define detalles de cara al debut mundialista frente a Argelia, Scaloni continúa evaluando variantes y busca que todos los convocados lleguen con ritmo de competencia. En ese escenario, Beltrán podría tener la chance de vivir una noche inolvidable con la camiseta de la Selección argentina.