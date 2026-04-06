Chacho Coudet bancó al titular de River que fue silbado por los hinchas: "Lo van a aplaudir"

Eduardo Coudet le dedicó unas palabras al único futbolista que fue repudiado por el público de River en el Monumental en la previa del partido.

El Chacho Coudet defendió a un futbolista que fue silbado por los hinchas de River.

River Plate continúa entonado en el campeonato. Este domingo por la noche goleó 3-0 como local a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura, demostró una gran mejora en el juego, sumó su cuarta victoria consecutiva y trepó al segundo lugar de la Zona B con 23 puntos (solo por debajo de Independiente Rivadavia, puntero con 26).

La llegada de Eduardo Coudet le cambió la cara al equipo, ya que no solo mejoró el aspecto colectivo, sino que viene potenciando varios rendimientos individuales de jugadores que estaban con muy bajo nivel. Uno de ellos es Facundo Colidio, que anoche anotó el segundo gol del partido y volvió a marcar después de una larguísima sequía de 27 encuentros (su último tanto había sido el 19 de julio de 2025 contra Instituto).

Los silbidos a Colidio en el Monumental El aplausómetro de los titulares de River en el Monumental El aplausómetro de los titulares de River en el Monumental X/ La Página Millonaria En la previa del encuentro, el delantero rafaelino de 26 años había sido el único jugador del equipo titular silbado por los hinchas en el Monumental cuando fue nombrado por la voz del estadio. Sin embargo, cuando fue reemplazado en el segundo tiempo, se fue aplaudido por el público. En ese sentido, el Chacho destacó su actuación y lo bancó por lo acontecido en la cancha.

El Chacho Coudet bancó a Facundo Colidio El Chacho Coudet bancó a Facundo Colidio "Yo estoy seguro que es un jugador que va a andar muy bien y que la gente lo va a aplaudir. A todos nos han puteado en River, la única realidad es laburar y querer dar vuelta la cosa. No pelearse con la gente ni enojarse es fundamental", apuntó el DT en conferencia de prensa, reconociendo la actitud de los fanáticos antes y después del partido.