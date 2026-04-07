Gianluigi Buffon eligió a los tres mejores arqueros del mundo: en qué puesto puso al Dibu Martínez

El campeón del mundo con Italia en 2006 se sumó al famoso ping pong y, basándose en la actualidad, metió a Emiliano Martínez en el podio.

Buffon eligió al Dibu entre los mejores de la actualidad y no dudó con su puesto en el podio.

El debate sobre quién es el mejor arquero del mundo siempre está abierto y genera un intenso debate, pero cuando habla una leyenda como Gianluigi Buffon, la opinión pesa un poco más. Resulta que la leyenda italiana se sumó a un juego de elecciones rápidas propuesto por la UEFA y armó su propio ranking de la actualidad.

La dinámica era simple: elegir entre dos arqueros y descartar a uno. Así, ronda tras ronda, fue construyendo su lista ideal hasta llegar al número uno según su criterio. En ese camino, Emiliano Martínez arrancó con el pie derecho.

El Dibu superó primero a Ederson (ex Manchester City) y luego a Alisson Becker (Liverpool, dos pesos pesados del fútbol europeo. Sin embargo, su racha se cortó cuando le tocó enfrentarse con Jan Oblak, a quien Buffón eligió sin dudarlo mucho.

Los dos arqueros que son mejores que el Dibu Martínez, según Gianluigi Buffon A partir de ahí, el arquero esloveno del Atlético de Madrid se mantuvo firme en la cima del cuadro: el campeón del mundo en 2006 lo prefirió por sobre Mike Maignan (Milan), luego ante Marc-André ter Stegen (Barcelona y más tarde frente a un ícono como Manuel Neuer (Bayern Múnich).

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois tuvo un par de atajadas clave durante el partido. Foto: EFE Para Buffón, Thibaut Courtois es el mejor arquero del mundo. Foto: EFE No obstante, en el final del juego apareció Thibaut Courtois. Y ahí sí, no hubo dudas: Buffon se inclinó por el belga del Real Madrid, que terminó quedándose con el primer puesto del ranking. Incluso, en el cierre del juego, también lo eligió por encima de sí mismo dado a su gloriosa etapa en la Casa Blanca, que todavía sigue en vigencia.