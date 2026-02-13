La escandalosa pelea entre Gallardo y el árbitro Merlos en vestuarios: "¡Te tendría que cagar a trompadas!"

Luego de su expulsión y la derrota ante Argentinos Juniors, Marcelo Gallardo esperó a Andrés Merlos y tuvieron un acalorado encontronazo.

Marcelo Gallardo no logra encontrar el rumbo. Cuestionado como nunca en su rol de DT de River Plate, no solo no consigue reencaminar futbolísticamente al equipo, sino que tampoco puede contener sus propias emociones. En el último año fueron muchas la veces que se ausentó de las conferencias de prensa y este jueves protagonizó un escandaloso episodio con Andrés Merlos.

En la derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal, ya abajo en el marcador, el Muñeco fue expulsado sobre el cierre del primer tiempo por aplaudir irónicamente al árbitro del encuentro. Ya venía reclamando muchas situaciones y llegó a un punto en el que no tomó consciencia de sus acciones y dejó al Millonario sin su timonel durante medio partido.

La insólita expulsión de Marcelo Gallardo por aplaudir a Merlos La insólita expulsión de Gallardo en River - Argentinos Juniors Pero las cosas no quedarían ahí, ya que una hora más tarde, con el encuentro finalizado y la derrota consumada, se produciría una situacióin mucho más escandalosa. Según informó esta mañana Ariel Senosiaín por DSports Radio, el entrenador de 50 años esperó al juez en zona de vestuarios y lo increpó al verlo llegar: "¿No ves que sos un pésimo árbitro?", le lanzó.

"Uh... ahora no voy a poder dormir, mirá mira cómo tiemblo...", respondió el colegiado, desafiante. "Obvio que no vas a poder dormir, si sos un pésimo árbitro, mirá cómo dirigís...", insistió Napoleón. Al obtener risas y un provocador "andá, andá..." de respuesta, subió la temperatura del ambiente."Te tendría que cagar a trompadas, porque no solo sos un pésimo árbitro, sino una mala persona", escupió Gallardo, desatado. "¿Y vos qué...?", retrucó Merlos.

La pelea entre Gallardo y Merlos en vestuarios Si bien no hay registro audiovisual de esta pelea, testimonios de las distintas personas que estaban presentes en el lugar dan fe de lo sucedido. Incluso señalan que debieron ser contenidos para que el encontronazo no escalara y para evitar las agresiones físicas. Un fiel retrato de las tensiones que atraviesa River en un pésimo momento del que no se sabe por dónde está la salida.