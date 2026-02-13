El árbitro Merlos le explicó a Gallardo por qué lo expulsó en pleno Argentinos-River: qué le dijo

Marcelo Gallardo se fue expulsado en la caída del Millonario frente al Bicho y Andrés Merlos, el juez del partido, le explicó el motivo por el cual lo echó.

River se sigue hundiendo. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no logró recomponerse del durísimo golpe que le asestó Tigre el pasado sábado en el Monumental y ahora volvió a perder mostrando un tétrico nivel futbolístico.

En esta ocasión, el Argentinos de Nico Diez lo derrotó por 1-0 en el Diego Armando Maradona y así, el equipo del Muñeco sumó su segunda caída consecutiva. Con un gol de Hernán López Muñoz a los 38’ del PT, el Bicho se quedó con tres puntos claves, hundió al Millonario y festejó con su gente.

En lo que parecía una noche que cada vez se ponía más oscura, quien no logró mantener la cordura y explotó rápidamente fue Marcelo Gallardo. Con el partido 0-1 y en un momento tan sensible para el equipo, el DT no logró contener sus emociones y se dejó llevar al cometer un error que se contradice con su enorme experiencia y el mal presente futbolístico: fue irónico con Andrés Merlos y se terminó yendo expulsado a los 44’ del PT.

Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo se fue expulsado por octava vez en su carrera como DT de River. Fotobaires Andrés Merlos explicó el motivo por el cual echó a Marcelo Gallardo El gesto por el cual el árbitro lo echó fue debido a que Napoleón lo aplaudió durante varios segundos por una falta que había cobrado contra Gonzalo Montiel. "Bien, bien, bien. Bien vos. Bien, bien", le dijo el Muñeco al referí, mientras juntaba sus palmas y le levantaba el pulgar, mostrándole un sarcástico conformismo.

Por su parte, Merlos no dudó, sacó la roja de su bolsillo y lanzó: "Ironías no", fue la respuesta que le dio a Gallardo al mismo tiempo que veía ese color de tarjeta por octava vez desde que es entrenador de River (la última se remonta al 2022 cuando le dijo "¿tenés huevos para echarme, p…?" a Nicolás Lamolina, frente a Godoy Cruz).