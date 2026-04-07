La particular opinión de Sebastián Abreu, el "rey de la picadita", sobre el penal que Maravilla Martínez erró ante Independiente

Sebastián Abreu, conocido por sus famosos penales picados, defendió al delantero de la Academia tras su insólita ejecución en el clásico de Avellaneda.

Sebastián Abreu defendió a Maravilla Martínez tras su penal errado en el clásico de Avellaneda.

Adrián "Maravilla" Martínez fue uno de los nombres que mas se mencionó durante el fin de semana en el fútbol argentino. Sin embargo, esta vez no fue por algún gol que le dio tres puntos vitales a Racing sino por el insólito penal que erró en el clásico de Avellaneda que finalmente se terminó llevando Independiente al ganar 1-0 con gol de Ávalos.

En el final del PT, el ex Instituto de Córdoba tuvo la inmejorable chance de adelantar a su equipo a través de un tiro desde los doce pasos. Parecía que el partido se iba abrir en ese momento, pero para sorpresa de todos, el delantero decidió ejecutarlo de una manera "canchera": la picó, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Maravilla picó el penal, pero la tiró por encima del travesaño Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo. ESPN Consumada la derrota, Maravilla Martínez quedó en el ojo de la tormenta y recibió varias críticas por parte de los hinchas de la Academia, pero quien salió a respaldarlo fue Sebastián Abreu. El Loco, conocido como el "rey de la picadita", habló en diálogo con Radio La Red y defendió al delantero de 33 años.

La particular opinión del Loco Abreu sobre el penal que erró Maravilla Martínez "Acá falló la ejecución, no la idea. Que le pegó fuerte y se le fue por arriba. Era el contexto justo para picar la pelota. Si la pelota va suave y al medio, el arquero no iba a tener posibilidad de recomponer", sentenció.

El fuerte respaldo del Loco Abreu a Maravilla Martínez tras su penal errado en el clásico contra Independiente X @RadiolaRed "Tenés que analizar bien el marco, esto se analiza previamente. Independiente - Racing ya sabés lo que significa, con hinchada única. El arquero quería tener su porcentaje de héroe", concluyó el Loco.