¡De no creer! El insólito penal que erró Maravilla Martínez en el clásico de Avellaneda

Maravilla Martínez tuvo la oportunidad de abrir el clásico para Racing, pero picó la pelota y la terminó tirando por arriba del travesaño.

Maravilla Martínez ya la picó, la pelota cayó en el techo del arco y él no lo puede creer.

La acción se desarrolló con mucha intensidad en pocos instantes. A los 35 minutos de la primera mitad, Racing generó una llegada clara a través de Tomás Conechny y en el cierre defensivo, Sebastián Valdez intentó bloquear, pero dejó su brazo extendido en una postura considerada indebida. Aunque el juego continuó, la tecnología intervino rápidamente.

Desde la cabina, Germán Delfino advirtió la situación y convocó a Leandro Rey Hilfer para que revisara la maniobra. Tras observar las imágenes en el monitor, el juez principal determinó que existió una infracción por mano sancionable y señaló el punto penal a favor de la Academia.

Maravilla Martínez la picó y erró el penal en el clásico de Avellaneda Todo indicaba que el clásico se inclinaba a favor de los dirigidos por Gustavo Costas. Era su gran oportunidad. Sin embargo, lo que ocurrió después fue tan sorpresivo como insólito. Adrián Martínez tomó la responsabilidad del penal y optó por una definición picándola, una decisión arriesgada para un partido de este calibre. Pero la ejecución salió desviada y la pelota terminó por encima del travesaño.

Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo. ESPN La escena no terminó ahí. En medio de la reacción tras el fallo, apareció la ironía del lado de Independiente: Rodrigo Rey se acercó a abrazarlo con una sonrisa, casi en tono de agradecimiento, mientras que Kevin Lomónaco también se sumó con una “felicitación” cargada de sarcasmo. Un episodio tan llamativo como determinante, que cambió por completo el clima del partido en cuestión de segundos.

image La reacción de los jugadores de Independiente con Maravilla Martínez tras picar el penal. NA La reacción de Costas al penal errado de Maravilla En el banco de la Academia, Gustavo Costas vivió la previa del penal con evidente tensión y, tras el remate fallido, se tomó la cabeza y permaneció varios segundos en silencio, asimilando lo ocurrido. Del otro lado, Gustavo Quinteros reaccionó de inmediato y salió a dar indicaciones a los futbolistas del Rojo, buscando capitalizar el envión anímico tras el error rival.