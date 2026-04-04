El insólito posteo de Racing que despertó las cargadas de los hinchas de Independiente a horas del clásico
Racing publicó una tierna foto de Duván Vergara con sus hijos, pero con un detalle que dejó servida en bandeja la burla de los fanáticos de Independiente.
Independiente y Racing se enfrentan este sábado desde las 17.30 en el Libertadores de América en una nueva edición del clásico de Avellaneda. Mientras los de Gustavo Costas buscan estirar su buen momento y asentarse en los primeros lugares de la Zona B, los de Quinteros intentan cortar su mala racha y meterse en puestos de playoffs.
Como cada encuentro de estas características, este choque se vive con mucha intensidad, incluso desde la previa. Con todo lo que hay en juego, no se puede dejar ningún detalle al azar y cualquier error, por más mínimo que sea, puede ser lapidario, incluso en el ámbito de la comunicación y en las redes sociales.
El posteo de Racing que despertó las cargadas de Independiente
Pues bien, la Academia le terminó dejando servida en bandeja la cargada a los hinchas del Rojo a horas del partido. Este viernes por la noche, se realizó un banderazo en el Cilindro para alentar a los jugadores antes de este trascendental compromiso en condición de visitante, y el club subió varias imágenes del evento a su cuenta de X.
En una de las fotos que compartió, se lo ve a Duván Vergara junto con sus tres hijos, todos de espaldas, mirando al público. Lo peculiar es que los niños llevan puestas unas camisetas blanquicelestes con el número 7, el mismo que utiliza su padre, pero en vez de ponerle el apellido o el nombre, arriba decía "PAPÁ".
Por lo tanto, lo que se suponía que sería una tierna postal del colombiano y su familia, rápidamente se convirtió en un imán de burlas de hinchas de Independiente (y de otros clubes que aprovecharon la oportunidad) que no dejaron pasar el detalle de "PAPÁ 7" para referenciar la paternidad del Rojo en el historial y la cantidad de Copas Libertadores ganadas. Incluso fanáticos de Racing se metieron en los comentario para insultar a quienes manejan la cuenta del club por semejante descuido y "regalo" al eterno rival, justo antes del clásico.