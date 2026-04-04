El insólito posteo de Racing que despertó las cargadas de los hinchas de Independiente a horas del clásico

Racing publicó una tierna foto de Duván Vergara con sus hijos, pero con un detalle que dejó servida en bandeja la burla de los fanáticos de Independiente.

Como cada encuentro de estas características, este choque se vive con mucha intensidad, incluso desde la previa. Con todo lo que hay en juego, no se puede dejar ningún detalle al azar y cualquier error, por más mínimo que sea, puede ser lapidario, incluso en el ámbito de la comunicación y en las redes sociales.

El posteo de Racing que despertó las cargadas de Independiente Posteo Racing Duván Vergara Papá 7 Racing subió una foto de Duván Vergara con sus hijos, los cuales lucían una camiseta que dice "Papá 7". Captura @RacingClub Pues bien, la Academia le terminó dejando servida en bandeja la cargada a los hinchas del Rojo a horas del partido. Este viernes por la noche, se realizó un banderazo en el Cilindro para alentar a los jugadores antes de este trascendental compromiso en condición de visitante, y el club subió varias imágenes del evento a su cuenta de X.

En una de las fotos que compartió, se lo ve a Duván Vergara junto con sus tres hijos, todos de espaldas, mirando al público. Lo peculiar es que los niños llevan puestas unas camisetas blanquicelestes con el número 7, el mismo que utiliza su padre, pero en vez de ponerle el apellido o el nombre, arriba decía "PAPÁ".