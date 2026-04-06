La actitud de Maravilla Martínez con los hinchas de Racing tras fallar un penal clave ante Independiente

Adrián Martínez se reencontró con los fanáticos de la Academia tras el penal que "picó" y falló ante Independiente y tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

Maravilla Martínez ejecutó se lamenta por otra clarísima situación desperdiciada durante el clásico de Avellaneda.

Tras la dura derrota en el clásico ante Independiente, Racing Club dio vuelta la página y ya piensa en su debut por la Copa Sudamericana, que será este martes a las 19:00 frente a Independiente Petrolero de Bolivia. En ese contexto, todas las miradas estuvieron puestas en Adrián Martínez.

El delantero reapareció públicamente cuando el plantel se dirigía al aeropuerto para viajar a Bolivia y fue recibido por hinchas que lo esperaban. Lejos de recriminaciones, el goleador recibió muestras de apoyo tras el penal errado en el clásico de Avellaneda.

El penal que Maravilla Martínez picó ante Independiente cuando iban 0-0 Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo. ESPN En ese encuentro, Martínez había quedado en el centro de la escena luego de fallar un disparo desde los doce pasos ante el arquero Rodrigo Rey, en un momento clave del partido. Sin embargo, el respaldo de los fanáticos marcó otro clima en la previa del viaje.