Golpe de timón en Maipú: ya hay acuerdo y se viene un entrenador con ADN del club

Tras la salida de Matteo, todo indica que Mariano Echeverría asumirá en Maipú, el entrenador vendrá acompañado de referentes del club. Regreso con historia.

Deportivo Maipú no pierde tiempo. Tras la salida de Alexis Matteo, la dirigencia se movió rápido y ya tendría acordada de palabra la llegada de Mariano Echeverría como nuevo entrenador del primer equipo.

El ex marcador central, que supo dejar una huella importante en el club, regresaría a la institución en un momento clave, con la misión de reencauzar el rumbo futbolístico. Pero no lo haría solo: vendría acompañado por un cuerpo técnico con fuerte sentido de pertenencia, integrado por nombres que conocen la casa desde adentro, muchos de ellos con pasado como jugadores del Cruzado.





deportivo-maipu Echeverría no es un nombre más en Maipú. Fue una de las piezas fundamentales en aquel recordado ascenso del Federal B al Federal A, en la final ante Alvarado, un hito que todavía vive en la memoria del hincha. Ese antecedente no es menor: su figura representa compromiso, identidad y conocimiento del club.

La apuesta dirigencial parece clara: volver a las bases, recuperar el ADN y apostar por gente que entienda lo que significa vestir la camiseta de Maipú. En un contexto delicado, el mensaje es tan futbolístico como emocional.