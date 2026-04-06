A 3 meses de su ida de Central Córdoba, Omar De Felippe está a un paso de dirigir a otro equipo de Primera

Omar De Felippe se encuentra negociando para asumir en un club de la Liga Profesional que acaba de despedir a su director técnico en las últimas horas.

Tras un histórico ciclo en Central Córdoba de Santiago del Estero, Omar De Felippe tomó la sorpresiva decisión de no renovar su contrato y dejar el club al finalizar la temporada 2025. Por lo tanto, desde el 1 de enero de este 2026 se encuentra sin equipo, aunque podría asumir un nuevo compromiso en el corto plazo.

El experimentado entrenador de 64 años, con pasos por Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec de Ecuador, Vélez, Newell's, Atlético Tucumán, Platense y el Ferroviario, se encuentra negociando con un cuadro de la Liga Profesional de Fútbol que acaba de despedir a su director técnico en las últimas horas.

Gimnasia y Esgrima La Plata negocia con Omar De Felippe Gimnasia y Esgrima La Plata Gimnasia acaba de quedarse sin DT tras el despido de Fernando Zaniratto. Fotobaires Se trata de Gimnasia y Esgrima La Plata, que este lunes echó a Fernando Zaniratto tras caer 3-0 contra Huracán como local y una breve racha de malos resultados. Lo cierto es que el equipo no jugó muy bien los últimos partidos y se encuentra fuera de la zona de playoffs, pero tiene un buen colchón de puntos y está a tiro de los puestos para la fase de campeonato.

El Lobo actualmente marcha 11° en la Zona B del Apertura con 14 unidades, a 3 de la octava colocación, y lejos de los puestos de descenso tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. No juega torneos internacionales este año y el próximo jueves 9 de abril tendrá su debut en la Copa Argentina frente a Camioneros.