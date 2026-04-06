Siguen rodando cabezas: echaron a otro DT de Primera División y ¡ya son 11 en 12 fechas jugadas!

Tras confirmarse la salida del Tata Benítez en Riestra, otro equipo de la Liga Profesional despidió a su entrenador en plena fecha 13 del Torneo Apertura.

No alcanza con que de 30 equipos, 16 tengan por semestre la posibilidad de ser campeones, 12 se metan por año en copas internacionales y solo 2 desciendan a Segunda División; la Liga Profesional de Fútbol continúa siendo una picadora de carne para los directores técnicos y casi todos los fines de semana ruedan una o más cabezas.

El Torneo Apertura transita su fecha 13, aunque solo se jugaron 12 (la novena se postergó por el lockout de la AFA) y antes de que terminen de jugarse todos los partidos ya dos equipos echaron a sus entrenadores. El sábado había sido descontinuado el Tata Benítez en Deportivo Riestra, y este lunes le tocó el turno a Fernando Zaniratto en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Fernando Zaniratto dejó de ser el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata Fernando Zaniratto Gimnasia La Plata Gimnasia se quedó sin DT tras perder 3-0 como local contra Huracán. Fotobaires Este domingo, el Lobo fue goleado 3-0 como local contra Huracán y sumó así su tercera derrota consecutiva. A falta de 4 fechas para que concluya la primera etapa del campeonato, se encuentra fuera de la zona de playoffs, en el 11° puesto de la Zona B con 14 puntos (puede finalizar 12° si Banfield vence hoy a Argentinos Juniors), producto de 4 triunfos, 2 empates y 6 caídas.

Debido a los malos resultados recientes y el bajo nivel futbolístico de demostró el equipo en el último tiempo, desde la institución tripera optaron por dar por finalizado el ciclo de Zaniratto, quien había tomado las riendas en octubre del 2025 de manera interina y fue confirmado en diciembre en el cargo luego de evitar el descenso.