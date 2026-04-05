Tras echar al Tata Benítez, Riestra va por un histórico del Ascenso que nunca dirigió en Primera de Argentina

A días de su histórico debut en la Sudamericana, Deportivo Riestra está a punto de cerrar a su nuevo entrenador de extenso recorrido por el exterior.

Deportivo Riestra atraviesa un complejo momento deportivo. Al cabo de 12 fechas, el Malevo es uno de los dos equipos que todavía no pudieron ganar en el Torneo Apertura (el otro es Aldosivi) y eso decantó en la drástica salida de su entrenador, Gustavo Benítez.

Después de un enorme 2025 en el que hizo historia y clasificó al equipo a la Copa Sudamericana, el Tata dejó su cargo a días del debut internacional y en medio de un presente caótico: seis derrotas y cinco empates que lo ubican anteúltimo en la Zona A, casi sin chances de playoffs, y 27º en la tabla anual.

Riestra está a un paso de cerrar a su nuevo entrenador No obstante, la dirigencia del club del Bajo Flores no tardó mucho en ponerse en contacto con un viejo conocido: Guillermo Duró, de reciente paso por Emelec de Ecuador, a quien directamente le ofrecieron ser el sucesor de Benítez.

Guillermo Duró, a detalles de ser el nuevo DT de Riestra. Guillermo Duró, a detalles de ser el nuevo DT de Riestra. Foto: Emelec A esta hora, lo único que resta para que se haga oficial es el visto bueno del técnico de 57 años, con extenso recorrido por el Ascenso, aunque todo indica que llegaría en las próximas horas. En ese sentido, se espera que debute este mismo miércoles, cuando Riestra reciba a Palestino por la fecha 1 de la Sudamericana en cancha de San Lorenzo -el Guillermo Laza no cumple con los requisitos para albergar partidos internacionales-, en lo que será su tercer ciclo como DT del Malevo (2018 y 2021-2022).