Barracas Central y Deportivo Riestra perdieron y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana

Barracas cayó 2-0 ante Audax Italiano en Chile y Riestra fue goleado 4-1 por City Torque en Uruguay. Ambos quedaron sin chances de clasificar a playoffs.

Las históricas primeras participaciones de Barracas Central y Deportivo Riestra en la Copa Sudamericana tuvieron un pronto final. Este martes, por la fecha 5 de la fase de grupos, ambos perdieron sus respectivos partidos en el exterior y quedaron sin chances de clasificar a playoffs a falta de un partido.

El Guapo cayó 2-0 en su visita a Audax Italiano de Chile, mientras que el Malevo fue goleado 4-1 en Uruguay frente a Montevideo City Torque. De este modo, se convirtieron en los primeros dos equipos argentinos eliminados de copas internacionales en fase de grupos y se suman a Argentinos Juniors, que quedó afuera de todo en la fase previa de la Libertadores.

Audaz Italiano vs Barracas Central Copa Sudamericana 2026 Barracas perdió 2-0 contra Audax Italiano en Chile. Fotobaires

La caída de Barracas en suelo trasandino lo dejó en el último lugar del Grupo G con apenas 3 puntos, mientras que Audax, Olimpia de Paraguay y Vasco Da Gama -estos últimos dos con un partido jugado menos- suman 7 cada uno. Por lo tanto, por más que el equipo de Ruben Darío Insua gane la última fecha ante el elenco brasileño, no le alcanzará para salir del cuarto puesto.

Deportivo Riestra eliminado Copa Sudamericana 2026 Deportivo Riestra tuvo una noche de terror en Montevideo. Fotobaires