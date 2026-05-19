En vivo: Boca empata 1-1 en la Bombonera ante Cruzeiro, que juega con diez
Boca ganaba con un gol de Merentiel al minuto 15, pero Fagner marcó la igualdad para Cruzeiro a los 54'. Gerson fue expulsado en la visita a los 68'.
Por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors juega un duelo crucial ante Cruzeiro en la Bombonera. En caso de ganar, encaminará su clasificación a octavos de final. Pero si pierde, podría quedar eliminado en caso de que la Universidad Católica venza el jueves a Barcelona de Guayaquil.