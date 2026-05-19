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En vivo: Boca empata 1-1 en la Bombonera ante Cruzeiro, que juega con diez

Boca ganaba con un gol de Merentiel al minuto 15, pero Fagner marcó la igualdad para Cruzeiro a los 54'. Gerson fue expulsado en la visita a los 68'.

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Boca recibe a Cruzeiro en la Bombonera.

Boca recibe a Cruzeiro en la Bombonera.

EFE

Por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors juega un duelo crucial ante Cruzeiro en la Bombonera. En caso de ganar, encaminará su clasificación a octavos de final. Pero si pierde, podría quedar eliminado en caso de que la Universidad Católica venza el jueves a Barcelona de Guayaquil.

El gol de Merentiel para el 1-0 de Boca

El gol de Merentiel para el 1-0 de Boca

El gol de Fagner para el empate de Cruzeiro

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La expulsión de Gerson por una dura entrada a Paredes

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El minuto a minuto de Boca - Cruzeiro

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