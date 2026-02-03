Deportivo Riestra hará de local en la Copa Sudamericana en la cancha de un equipo grande

San Lorenzo cerró un acuerdo institucional y económico con Deportivo Riestra para el alquiler del estadio Pedro Bidegain, escenario donde el Malevo disputará sus partidos como local en la fase de grupos de la Copa Sudamericana , que comenzará en la semana del 8 de abril.

Si bien la información ya circulaba desde hacía varios días, la operación quedó confirmada de manera oficial durante la última reunión de Comisión Directiva del club de Boedo, realizada este lunes en el Polideportivo Roberto Pando. El encuentro contó con la presencia de socios y fue transmitido en vivo a través de la plataforma ADN Azulgrana.

Durante esa sesión se aprobaron los términos del convenio que habilitan a Deportivo Riestra a utilizar el Nuevo Gasómetro para sus compromisos internacionales, formalizando así un acuerdo que involucra aspectos económicos y reglamentarios.

Según explicó el secretario del club, Martín Saiz, San Lorenzo percibirá un total de 135 millones de pesos en efectivo por el alquiler del estadio. El monto corresponde a los tres partidos que Deportivo Riestra disputará como local durante la fase de grupos de la competencia continental.

El convenio también establece que cualquier sanción, incidente o conflicto que pudiera producirse durante esos encuentros será responsabilidad exclusiva del club visitante. De esta manera, el “Ciclón” quedará exento de posibles penalizaciones deportivas o económicas derivadas de la organización de los partidos.

La decisión de Deportivo Riestra de cambiar su localía responde a una cuestión estrictamente reglamentaria. El estadio Guillermo Laza no cumple con los requisitos mínimos de infraestructura exigidos por la Conmebol para disputar torneos internacionales, lo que obligó a la institución a buscar una sede alternativa habilitada para la Copa Sudamericana.

Nuevo Gasómetro Deportivo Riestra traslada su localía al Nuevo Gasómetro para los encuentros de Copa Sudamericana. San Lorenzo

En ese contexto, el Nuevo Gasómetro surgió como una opción lógica y conveniente, no solo por su capacidad y condiciones operativas, sino también por su cercanía geográfica. Ambos estadios se encuentran separados por apenas 400 metros, cruzando la avenida Varela.

Para San Lorenzo, el acuerdo representa un ingreso económico adicional en un momento financiero delicado. Además, no interfiere con su calendario deportivo y es considerado por la dirigencia como una oportunidad para fortalecer las finanzas del club mientras afronta su propia participación en la Copa Sudamericana.