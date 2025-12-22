Sudamericana 2026: los posibles bombos del sorteo de la fase de grupos, con River y Racing como cabezas de serie

Argentina y Brasil son las únicas federaciones cuyos equipos clasificados ya están todos confirmados, mientras que los del resto de los países deberán pasar antes por la fase previa que se jugará en marzo. Aún así, pueden ir armándose los posibles bombos para el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo luego de esta instancia preliminar y que tendrá al Millonario y la Academia como cabezas de serie por ranking. El Ciclón, en tanto, podría ir al Bombo 1 o al 2.

A estos, se les sumarían 2 de estos 5 (el resto a Bombo 2):

Más los mejores 6 clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 3):

Los 8 mejores clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 4):

Audax Italiano (100) - Chile

Aucas (101) - Ecuador

Monagas (105) - Venezuela

San Antonio Bulo Bulo (106) - Bolivia

Blooming (111) - Bolivia

Academia Puerto Cabello (116) - Venezuela

Boston River (123) - Uruguay

Cobresal (131) - Chile

Montevideo City Torque (135) - Uruguay

Deportivo Garcilaso (136) - Perú

Deportivo Cuenca (137) - Ecuador

Sportivo Trinidense (162) - Paraguay

Independiente Petrolero (159) - Bolivia

Posible Bombo 4

Deportivo Riestra (sin ranking) - Argentina

Barracas Central (S/R) - Argentina

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores I

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores II

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores III

Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores IV

Más los 2 peores 6 clasificados, con prioridad para los de peor ranking (el resto a Bombo 3):

Recoleta FC (S/R) - Paraguay

Libertad FC (S/R) - Ecuador

Alianza Atlético (283) - Perú

Orense (247) - Ecuador

Macará (211) - Ecuador

Guabirá (169) - Bolivia

Los cruces de la fase previa

Serán a partido único, con la localía definida por sorteo. El ganador clasificará a la fase de grupos.

Paraguay:

-Trinidense vs Olimpia

-Nacional vs Recoleta FC

Colombia:

-América de Cali vs Bucaramanga

-Atl. Nacional vs Millonarios

Perú:

-Cienciano vs Melgar

-Alianza Atlético vs Garcilaso

Chile:

-U. de Chile vs Palestino

-Cobresal vs Audax Italiano

Venezuela:

-Caracas vs Metropolitanos

-Puerto Cabello vs Monagas

Uruguay:

-City Torque vs Def. Sporting

-Boston River vs Racing (M)

Ecuador:

-Dep. Cuenca vs Libertad FC

-Orense vs Macará

Bolivia:

-Blooming vs Ind. Petrolero o San Antonio Bulo Bulo

-Nacional Potosí o Ind. Petrolero vs Guabirá