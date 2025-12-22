Sudamericana 2026: los posibles bombos del sorteo de la fase de grupos, con River y Racing como cabezas de serie
A falta de que se juegue la fase previa para definir a todos los clasificados a fase de grupos, se pueden proyectar los potenciales bombos de la Sudamericana.
Este lunes quedaron definidos los bombos de la Libertadores 2026, que tendrá a Boca como el único grande del fútbol argentino entre sus participantes. Para la Copa Sudamericana, en tanto, estarán River Plate, Racing y San Lorenzo, que serán acompañados por Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central como representantes nacionales.
Argentina y Brasil son las únicas federaciones cuyos equipos clasificados ya están todos confirmados, mientras que los del resto de los países deberán pasar antes por la fase previa que se jugará en marzo. Aún así, pueden ir armándose los posibles bombos para el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo luego de esta instancia preliminar y que tendrá al Millonario y la Academia como cabezas de serie por ranking. El Ciclón, en tanto, podría ir al Bombo 1 o al 2.
El posible Bombo 1 de la Copa Sudamericana 2026
- River (3° en el Ranking Conmebol) - Argentina
- Atlético Mineiro (6) - Brasil
- San Pablo (7) - Brasil
- Racing (9) - Argentina
- Gremio (14) - Brasil
- Santos - (27) - Brasil
A estos, se les sumarían 2 de estos 5 (el resto a Bombo 2):
- Olimpia (15) - Paraguay
- Atlético Nacional (30) - Colombia
- América de Cali (36) - Colombia
- San Lorenzo (37) - Argentina
- Universidad de Chile (39) - Chile
Posible Bombo 2
- Vasco da Gama (61) - Brasil
- Melgar (49) o Cienciano (76) - Perú
Más los mejores 6 clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 3):
- Palestino (52) - Chile
- Millonarios (54) - Colombia
- Caracas (56) - Venezuela
- Defensor Sporting (80) - Uruguay
- Racing de Montevideo (84) - Uruguay
- Bucaramanga (86) - Colombia
- Nacional (90) - Paraguay
- Nacional Potosí (92) - Bolivia
- Metropolitanos (93) - Venezuela
- Tigre (97) - Argentina
Posible Bombo 3
Los 8 mejores clasificados, con prioridad para los de mejor ranking (el resto a Bombo 4):
- Audax Italiano (100) - Chile
- Aucas (101) - Ecuador
- Monagas (105) - Venezuela
- San Antonio Bulo Bulo (106) - Bolivia
- Blooming (111) - Bolivia
- Academia Puerto Cabello (116) - Venezuela
- Boston River (123) - Uruguay
- Cobresal (131) - Chile
- Montevideo City Torque (135) - Uruguay
- Deportivo Garcilaso (136) - Perú
- Deportivo Cuenca (137) - Ecuador
- Sportivo Trinidense (162) - Paraguay
- Independiente Petrolero (159) - Bolivia
Posible Bombo 4
- Deportivo Riestra (sin ranking) - Argentina
- Barracas Central (S/R) - Argentina
- Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores I
- Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores II
- Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores III
- Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores IV
Más los 2 peores 6 clasificados, con prioridad para los de peor ranking (el resto a Bombo 3):
- Recoleta FC (S/R) - Paraguay
- Libertad FC (S/R) - Ecuador
- Alianza Atlético (283) - Perú
- Orense (247) - Ecuador
- Macará (211) - Ecuador
- Guabirá (169) - Bolivia
Los cruces de la fase previa
Serán a partido único, con la localía definida por sorteo. El ganador clasificará a la fase de grupos.
Paraguay:
-Trinidense vs Olimpia
-Nacional vs Recoleta FC
Colombia:
-América de Cali vs Bucaramanga
-Atl. Nacional vs Millonarios
Perú:
-Cienciano vs Melgar
-Alianza Atlético vs Garcilaso
Chile:
-U. de Chile vs Palestino
-Cobresal vs Audax Italiano
Venezuela:
-Caracas vs Metropolitanos
-Puerto Cabello vs Monagas
Uruguay:
-City Torque vs Def. Sporting
-Boston River vs Racing (M)
Ecuador:
-Dep. Cuenca vs Libertad FC
-Orense vs Macará
Bolivia:
-Blooming vs Ind. Petrolero o San Antonio Bulo Bulo
-Nacional Potosí o Ind. Petrolero vs Guabirá