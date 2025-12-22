Bombos definidos para el sorteo de la Libertadores 2026: el grupo de la muerte que podría tocarle a Boca

El pasado domingo por la noche quedaron definidos los cuatro bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026. Boca podría afrontar un grupo complejo.

Se definieron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores y Boca podría afrontar un grupo complejo. Foto: Copa CONMEBOL Libertadores

La Copa Conmebol Libertadores 2026 comienza a tomar color y ya están definidos 47 de los 48 equipos que disputarán el certamen continental. Por el lado de Argentina, el único equipo que integrará el bombo 1 es Boca, mientras que Lanús (campeón de la Copa Sudamericana) y Estudiantes estarán en el bombo 2.

boca bombonera Boca integrará el bombo 1 en el sorteo de la Copa Libertadores. Fotobaires Por su parte, Rosario Central, flamante campeón de la Tabla Anual, integrará el bombo 3, mientras que los debutantes Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) estarán en el bombo 4 y podrían formar parte de los grupos más difíciles donde se podrían chocar con los brasileños.

Finalmente, Argentinos Juniors deberá superar una durísima fase previa (jugará con Barcelona de Ecuador y en caso de ganar podría toparse con Botafogo) y en caso de avanzar integrará el bombo 4 como uno de los equipos provenientes del repechaje.

Con los bombos ya definidos, el grupo de la muerte que podría tocarle a Boca en la Libertadores Ya con todos los bombos definidos, Boca ya comenzó a analizar a sus posibles rivales de grupo y entre todos los que aparecen, el equipo de Claudio Úbeda podría quedar sorteado en el grupo de la muerte junto a Corinthians, Junior de Barranquilla y el ganador de la llave de Argentinos-Barcelona y Botafogo-Bolivia 3 de la fase previa.

Del bombo 2 su gran amenaza podría ser el conjunto brasileño, que el pasado domingo por la noche se consagró campeón de la Copa de Brasil y aseguró su lugar en la Copa. Al estar 22° en el ranking, el elenco paulista podría un rival muy duro para el Xeneize, que no puede cruzarse ni con Estudiantes ni con Lanús de ese bombo. Además el Timão no puede ir al grupo de Flamengo, Palmeiras o Fluminense, porque solo pueden compartir grupo dos equipos del mismo país si uno viene del Repechaje.