Es oficial: Rosario Central anunció a su nuevo DT para reemplazar a Ariel Holan en 2026

4 días después de despedirse de Holan, Rosario Central confirmó a su próximo entrenador, que tendrá como principal desafío la Copa Libertadores.

Ariel Holan, sorpresivamente, dejó de ser DT de Rosario Central tras un gran 2025 en el que logró quedar primero de la Tabla Anual y obtuvo el (polémico) campeonato de Liga. Sin embargo, la faltó imponerse en los duelos mano a mano, quedando eliminado del Apertura, el Clausura y la Copa Argentina muy tempranamente (los primeros dos como local).

Tras su salida, la Academia Rosarina rápidamente comenzó a buscar un reemplazante para el 2026, para el que se plantea como principal objetivo la Copa Libertadores. El primer candidato fuerte, que era Ramón Díaz, quedó rápidamente descartado. Por lo tanto, fueron en busca del siguiente en la lista de prioridades, al que terminaron confirmando y anunciando este lunes por la tarde.

Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2000684931962347706?s=20&partner=&hide_thread=false Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central



Se trata de Jorge Almirón, que viene de casi medio año sin dirigir tras su salida de Colo-Colo en agosto. Más allá de que su 2025 en el gigante trasandino no fue para nada bueno, venía de un excelente 2024 en el que logró salir campeón de la Primera División y llegó a cuartos de final del principal certamen sudamericano, instancia en la que fue eliminado por River.

Su contratación coincide perfectamente con las aspiraciones continentales del Canalla para el año próximo, ya que si algo lo ha destacado por sobre cualquier otro aspecto es su rendimiento en torneos que se definen mediante playoffs, especialmente en certámenes internacional. De hecho, en los últimos 10 años logró llevar a la final de Libertadores a Lanús en 2017 (la primera de su historia) y Boca en 2023, aunque cayó en ambas (contra Gremio y Fluminense, respectivamente).