Ramón Díaz, descartado como reemplazante de Holan en Rosario Central: qué otros entrenadores suenan

Ramón Díaz era el favorito para quedarse con la dirección de Rosario Central, aunque finalmente no arribará a Arroyito, por lo que emergió otro candidato.

Este jueves sorprendió al fútbol argentino la salida de Ariel Holan de Rosario Central. Tras un gran 2025, en el que quedó primero de la Tabla Anual, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y le otorgaron el polémico campeonato de la Liga Profesional, se decidió dar "de común acuerdo" por finalizado el ciclo, que había comenzado a fines de 2024.

A las pocas horas de conocerse la noticia, surgió con mucha fuerza el nombre de Ramón Díaz como el favorito a quedarse con la dirección técnica. Sin embargo, pese a que era del gusto de la dirigencia, hoy quedó descartado, según lo informó el periodista Rodrigo Mendoza, que cubre el día a día del Canalla para TyC Sports, este mediodía en el programa Dale al Medio.

Jorge Almirón es del gusto de Rosario Central Jorge ALmirón y la "advertencia" a River por el Superclásico. Foto: @ColoColo Jorge Almirón está libre tras su salida de Colo-Colo. @ColoColo En ese sentido, el cronista rosarino indicó que el nuevo y principal candidato a hacerse cargo del primer equipo es Jorge Almirón, que se encuentra sin trabajo desde agosto, cuando lo despidieron de Colo-Colo. En el cuadro chileno había logrado salir campeón de Primera División y tener un gran desempeño internacional el año pasado, aunque en el corriente las cosas no le salieron bien.

Hay dos aspectos principales que hacen que en Arroyito lo tengan como el favorito. El primero es que se encuentra libre, por lo que no tendrán que disputárselo a otro club. El segundo, y quizás más importante, es su buen historial en la Copa Libertadores, habiendo llegado a dos finales (en 2017 con Lanús y en 2023 con Boca, la última de un equipo argentino), ya que la Academia Rosarina apunta a nivel sudamericano para el año próximo.