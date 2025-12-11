Sorpresa en Rosario Central: a pesar del título, el club confirmó la desvinculación de Ariel Holan como DT

Rosario Central oficializó la desvinculación de Ariel Holan a partir de 2026 mediante un comunicado que aseguró que la ruptura fue “en buenos términos”.

Una noticia inesperada irrumpió en el fútbol argentino: Rosario Central confirmó que Ariel Holan no continuará como director técnico en 2026. El anuncio llegó a través de un breve comunicado institucional, que remarcó que la desvinculación se produjo “en buenos términos”, pese a la destacada campaña del equipo y el título obtenido por liderar la tabla anual.

La novedad impactó entre los hinchas y dentro del propio club, ya que nada hacía prever la salida del entrenador en la próxima temporada. Sin embargo, la renovación de su contrato —que vencía a fin de año— requería acuerdos que nunca terminaron de concretarse. Las diferencias en torno al proyecto deportivo rumbo a la Copa Libertadores habrían sido determinantes para su salida.

En ese marco, el club expresó: “Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

holan central El sorpresivo adiós de Ariel Holan en Rosario Central. X Demoras y dudas en Rosario Central Las negociaciones se hicieron tan largas que algunos jugadores que terminan contrato en diciembre ni siquiera habían iniciado conversaciones sobre su continuidad en 2026. Ese factor terminó de exponer que la situación con el DT estaba lejos de resolverse.