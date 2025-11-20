Papelón: la AFA declaró campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por ser el mejor de la tabla anual

Pese a que no estaba previsto en el reglamento, Rosario Central fue oficializado por la AFA como campeón de la Liga por terminar primero en la tabla anual.

Otro papelón de la AFA y van... Una vez más, la entidad madre del fútbol argentino protagonizó una situación tan insólita como inesperada al reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, título que no estaba estipulado en el reglamento de la temporada 2025, por haber terminado primero en la tabla anual.

La definición se tomó este jueves en Puerto Madero, durante una reunión encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte (CEO de la Liga Profesional), en la que también se terminaron de ajustar detalles de la temporada 2026.

El posteo de Rosario Central tras ganar el título de la tabla anual 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1991543661809828331&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025 La delegación canalla viajó completa a Buenos Aires en medio de los rumores que crecieron en las últimas semanas. Participaron Gonzalo Belloso, Carolina Cistinziano, Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María, figura del equipo. El conjunto rosarino había sido líder de la Zona B en el Apertura y también en el Clausura, y cerró el año con 66 puntos, cuatro más que Boca, su perseguidor inmediato.

Además, en la reunión se descartó disputar la Supercopa Internacional, otro punto que se venía discutiendo puertas adentro. En cambio, sí se ratificó que el formato de dos torneos (Apertura y Clausura, con 15 equipos por zona y 16 fechas cada uno) seguirá sin modificaciones para 2025. También se garantizó que no habrá actividad en fechas FIFA, empezando por marzo, cuando la Selección jugará la Finalissima ante España.

Fatura Broun con el trofeo de campeón de la Liga Profesonal 2025 Fatura Broun, arquero de Rosario Central, con el trofeo de campeón de la Liga Profesonal 2025. Otro eje que se trató fue la posibilidad de reemplazar los interzonales por una segunda fecha de clásicos, una propuesta que algunos clubes ven con buenos ojos para potenciar televisación y recaudación. En tanto, quedó descartada la idea de liberar fines de semana para la Copa Argentina, que continuará jugándose entre semana salvo excepciones.