Conmebol respaldó a la AFA y negocia nuevas sedes para disputar la Finalissima: dónde propone jugar

La organización de la Finalissima entre la Selección argentina y España atraviesa horas de incertidumbre. La Asociación del Fútbol Argentino ratificó su rechazo a disputar el encuentro en territorio español y recibió el respaldo institucional de Conmebol para sostener esa postura frente a la UEFA.

La posición quedó definida luego de un encuentro en Buenos Aires entre Claudio Tapia , presidente de la AFA , y Alejandro Domínguez , titular del organismo sudamericano. Allí se acordó mantener una postura común ante el conflicto por la sede del partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

El origen de la disputa surgió cuando la UEFA avanzó en la elección del estadio Santiago Bernabéu como escenario del encuentro. La decisión fue tomada tras gestiones con el Real Madrid, sin una consulta previa con Conmebol ni con la dirigencia del fútbol argentino .

Según informó el periodista Gastón Edul para TyC Sports, durante las próximas horas se intentará abrir una instancia de negociación con la UEFA para definir una sede neutral dentro de Europa.

La Finalissima entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo

Entre las alternativas que se barajan aparece Portugal como una opción concreta para albergar el partido. También se evaluó la posibilidad de disputarlo en Inglaterra, aunque con la condición de que no sea en Wembley, estadio que ya tiene programado un amistoso entre la selección inglesa y Uruguay.

Italia también figura entre las sedes posibles que podrían proponerse. Lo que quedó descartado de plano es que el encuentro se juegue en España, ya que desde la AFA consideran que eso rompería el principio de neutralidad del duelo.

La Finalissima, un partido que todavía no tiene destino

En medio del conflicto, Tapia lanzó días atrás una frase que generó repercusión. Al retirarse de Tribunales, el dirigente ironizó sobre la discusión por la sede: "Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental".

Las declaraciones de Claudio Tapia sobre la sede de la Finalissima, luego de que España proponga ir a Madrid. Las declaraciones de Claudio Tapia sobre la sede de la Finalissima, luego de que España proponga ir a Madrid. Video: DSports

En la práctica, esa alternativa no es viable, ya que el estadio de River tiene programado un recital de AC/DC el 27 de marzo, fecha inicialmente considerada para el partido.

La falta de acuerdo podría incluso dejar el encuentro sin disputarse en la fecha prevista. De ocurrir eso, la AFA debería reorganizar el calendario de amistosos de la Selección argentina.

La situación ya se vio afectada por el conflicto en Medio Oriente, que dejó en suspenso el amistoso frente a Qatar que estaba programado para el 31 de marzo. El contexto genera preocupación en el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni, ya que estos compromisos aparecen como las últimas pruebas antes de la lista definitiva para el Mundial 2026.