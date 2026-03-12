¡Bombazo! La sorpresiva sede que proponen para la Finalissima por el conflicto en Medio Oriente: ¿acepta la AFA?

Un prestigioso medio de España aseguró que el escenario de la Finalissima está casi cerrado y solo restaría la confirmación oficial. Los detalles.

El conflicto bélico no cesa en Medio Oriente y es prácticamente un hecho que la Finalissima no se jugará en Qatar. A raíz de eso, se empezaron a barajar distintas ciudades para albergar el duelo entre la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo, y en las últimas horas empezó a tomar fuerza un impactante rumor sobre el posible escenario.

En España aseguran que la Finalissima se jugará en el Santiago Bernabéu Según informó Diario AS, uno de los medios deportivos más importantes de Europa, la Real Federación Española de Fútbol tendría gestiones avanzadas para que el partido se dispute en el Santiago Bernabéu en la fecha pactada. En ese sentido, el estadio del Real Madrid pasó a ser la opción más concreta y ahora picaría en punta.

Si bien se hablaba de Lisboa, Roma e incluso Londres, los tiempos juegan en contra (faltan 15 días) y la RFEF, en conjunto con la UEFA, propusieron que el encuentro entre el campeón de América y de Europa se lleve a cabo en tierras españolas. Sin embargo, hay una traba importante: ni Conmebol ni la AFA dieron el ok para que eso suceda.

Estadio Santiago Bernabéu. Estadio Santiago Bernabéu. La tajante postura de la AFA La noticia tomó por sorpresa a la Asociación del Fútbol Argentino y no cayó para nada bien que se trate de instalar el Bernabéu. ¿El motivo? Quieren que sí o sí la Finalissima se juegue en terreno neutral y bajo ningún punto de vista aceptarán que España sea local.