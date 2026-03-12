El palazo de Chiqui Tapia a la propuesta de España de jugar la Finalissima en Madrid

Claudio Tapia se pronunció sobre la posibilidad de que la Finalissima se traslade al Santiago Bernabéu y fue contundente con la postura de la AFA. ¿Qué dijo?

Tapia habló sobre la sede de la Finalissima y fue contundente: la AFA no aceptará ir al Bernabéu.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que la UEFA, en conjunto con la Real Federación Española de Fútbol, tendría todo avanzado para que la Finalissima entre la Selección argentina y España se traslade Doha a Madrid, más precisamente al Santiago Bernabéu. Sin embargo, Claudio Tapia habló al respecto y fue contundente.

Claudio Tapia, irónico sobre la sede de la Finalissima que propuso España Este jueves, el presidente de la AFA se presentó a declarar en Tribunales por el conflicto con ARCA y, al retirarse, cruzó algunas palabras con los medios que lo estaban esperando. "Cumplimos con lo que quería el juez, para lo que fuimos citados", dijo en primer término, justo antes de sentar postura sobre la posibilidad de que el duelo de campeones de dispute en suelo español.

"Ahora nos vamos aponer a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", sentenció Tapia, dejando en claro que no tendría sentido que la Roja tenga el beneficio de ser local.

Las declaraciones de Claudio Tapia sobre la sede de la Finalissima, luego de que España proponga ir a Madrid. Las declaraciones de Claudio Tapia sobre la sede de la Finalissima, luego de que España proponga ir a Madrid. Video: DSports Tensión por la sede de la Finalissima: la AFA no quiere saber nada con jugar en Madrid Según informó Diario AS, uno de los medios deportivos más importantes de Europa, la Real Federación Española de Fútbol tendría gestiones avanzadas para que el partido se dispute en el Bernabéu en la fecha pactada. En ese sentido, el estadio del Real Madrid pasó a ser la opción más concreta y ahora picaría en punta. Sin embargo, hay una traba importante: ni Conmebol ni la AFA dieron el ok para que eso suceda.

La noticia tomó por sorpresa a la Asociación del Fútbol Argentino y no cayó para nada bien que se trate de instalar el Bernabéu. ¿El motivo? Quieren que sí o sí la Finalissima se juegue en terreno neutral y bajo ningún punto de vista aceptarán que España sea local.