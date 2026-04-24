Durísima sanción de la Conmebol a Renato Gaúcho, DT de Vasco da Gama, por no viajar a jugar contra Barracas Central
El organismo sudamericano avanzó con una medida disciplinaria que impactará en próximos partidos internacionales del equipo brasileño.
La Conmebol decidió aplicar una sanción severa contra Renato Gaúcho, actual director técnico de Vasco da Gama, luego de su ausencia en el partido frente a Barracas Central por la Copa Sudamericana. El entrenador no viajó para ese encuentro disputado el 7 de abril, una decisión que derivó en un expediente disciplinario.
Según trascendió, el organismo sudamericano determinó una suspensión de tres partidos para el técnico, medida que se oficializaría en las próximas horas. De este modo, Gaúcho no podrá estar en el banco en compromisos clave de la fase de grupos.
El propio entrenador había explicado su ausencia por cuestiones logísticas y la necesidad de priorizar la competencia local. Sin embargo, la explicación no fue suficiente para evitar la sanción, que se vio agravada por sus declaraciones contra la entidad.
Las declaraciones de Renato Gaúcho
Tras el episodio, Gaúcho elevó el tono de sus críticas luego del cruce ante Audax Italiano. “Yo no viajé, me criticaron, y la Conmebol gritó allá… ¿Será que la Conmebol le va a gritar con el árbitro de hoy? ¿O van a gritar conmigo? La Conmebol tiene que preocuparse por quién va a pitar los partidos, con lo que está pasando en los juegos y no con quién está en la banda”, expresó.
Estas palabras fueron consideradas como un agravante en el expediente disciplinario.
Como consecuencia de la sanción, el entrenador no podrá dirigir en los encuentros frente a Olimpia (30 de abril y 20 de mayo) ni ante Audax Italiano (6 de mayo). Su regreso al banco se produciría recién en la última fecha de la fase de grupos, nuevamente ante Barracas Central, el 27 de mayo en Brasil.
La medida se sustenta en el artículo 11 del Código Disciplinario de la Conmebol, que regula los “principios de conducta”. En ese apartado se establece que serán sancionables acciones que violen los estándares de comportamiento, insulten a la entidad o perjudiquen la imagen del fútbol organizado, fundamentos que respaldaron la decisión contra el entrenador brasileño.