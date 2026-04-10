Copa Libertadores: un club estalló contra la Conmebol con un comunicado, tras sentirse perjudicado en la primera fecha

Cusco FC debutó en la Copa Libertadores 2026 con una derrota por 2-0 ante Flamengo , en un partido que estuvo marcado por decisiones arbitrales cuestionables. Tras el encuentro, el club peruano difundió un comunicado oficial en el que expresó su disconformidad y solicitó explicaciones a la Conmebol .

El partido, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú, a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, tuvo dos jugadas que generaron reclamos por parte del equipo local. La primera fue la anulación de un gol de Marlon Ruidías por una posición adelantada muy ajustada, sancionada a partir del VAR.

La segunda estuvo relacionada con una infracción de Gonzalo Plata sobre Lucas Colitto, que fue revisada durante varios minutos pero no derivó en una expulsión por parte del árbitro Derlis López.

Polémica por el gol anulado a Cusco FC ante Flamengo en Copa Libertadores.

Desde el club consideraron que ambas decisiones influyeron en el desarrollo del encuentro.

En su descargo, Cusco FC (anteriormente llamado Real Garcilaso) manifestó su "profunda preocupación" por lo ocurrido y confirmó que inició gestiones ante los organismos correspondientes. Además, solicitó acceso a los audios del VAR y pidió que los reglamentos se apliquen con "el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes".

¿SE SALVÓ DE LA EXPULSIÓN? Gonzalo Plata terminó pisando a Lucas Colitto; sin embargo, tras la revisión del VAR, el extremo del Flamengo no recibió ninguna tarjeta. Mira la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3lXpVYwfg7

En el texto también señalaron: "Esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano".

La palabra del entrenador

El director técnico Alejandro Orfila también se refirió a la actuación arbitral en conferencia de prensa. "El árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. El VAR se equivocó. Flamengo no necesita de estas cosas", afirmó.

El equipo peruano ya se enfoca en su próximo compromiso, cuando visite a Estudiantes de La Plata en la continuidad del torneo.