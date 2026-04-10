Copa Libertadores: un club estalló contra la Conmebol con un comunicado, tras sentirse perjudicado en la primera fecha
La institución apuntó contra decisiones clave del arbitraje y pidió explicaciones tras un debut marcado por la polémica.
Cusco FC debutó en la Copa Libertadores 2026 con una derrota por 2-0 ante Flamengo, en un partido que estuvo marcado por decisiones arbitrales cuestionables. Tras el encuentro, el club peruano difundió un comunicado oficial en el que expresó su disconformidad y solicitó explicaciones a la Conmebol.
El partido, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú, a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, tuvo dos jugadas que generaron reclamos por parte del equipo local. La primera fue la anulación de un gol de Marlon Ruidías por una posición adelantada muy ajustada, sancionada a partir del VAR.
El gol anulado a Cusco FC en su debut en Copa Libertadores
La segunda estuvo relacionada con una infracción de Gonzalo Plata sobre Lucas Colitto, que fue revisada durante varios minutos pero no derivó en una expulsión por parte del árbitro Derlis López.
Desde el club consideraron que ambas decisiones influyeron en el desarrollo del encuentro.
El comunicado y el pedido a la Conmebol
En su descargo, Cusco FC (anteriormente llamado Real Garcilaso) manifestó su "profunda preocupación" por lo ocurrido y confirmó que inició gestiones ante los organismos correspondientes. Además, solicitó acceso a los audios del VAR y pidió que los reglamentos se apliquen con "el mismo rigor, independientemente del tamaño o procedencia de los clubes".
En el texto también señalaron: "Esperamos mantener un diálogo constructivo que contribuya a fortalecer la confianza en el arbitraje del fútbol sudamericano".
La palabra del entrenador
El director técnico Alejandro Orfila también se refirió a la actuación arbitral en conferencia de prensa. "El árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. El VAR se equivocó. Flamengo no necesita de estas cosas", afirmó.
El equipo peruano ya se enfoca en su próximo compromiso, cuando visite a Estudiantes de La Plata en la continuidad del torneo.