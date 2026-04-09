El lamento de Di María tras el empate en el debut de la Libertadores: "Nos quedamos con una sensación fea"

Pese a la enorme cantidad de oportunidades que generó, el Rosario Central de Di María no pudo pasar del 0-0 en Arroyito contra Independiente del Valle.

A 20 años de su primera (y hasta hace unas horas, única) participación, Ángel Di María volvió a disputar la Copa Libertadores con Rosario Central. Desde su regreso a mediados del 2025, la gran meta que se trazó el campeón del mundo es conquistar América con el club de sus amores. Sin embargo, el debut terminó siendo agridulce.

Es que este jueves en el Gigante de Arroyito el Canalla fue muy superior al rival, pateó un total de 26 veces (9 bien direccionadas) y hasta jugó más de media hora con un hombre más. Pese a todo, no pudo pasar del 0-0 frente a Independiente del Valle y rescató apenas un punto con sabor a poco en casa y ante su hinchada.

Ángel Di María se lamentó por no poder ganar en el debut en casa Ángel Di María se lamentó por no poder ganar en el debut en casa En ese sentido, el Fideo, que tuvo una muy buena actuación, se mostró disconforme con el resultado final: "Creamos un montón de ocasiones y no pudimos convertir. Nos quedamos con esa sensación fea porque creo que hicimos un partido perfecto para poder sacar los 3 puntos de local y con la gente", se lamentó en diálogo con ESPN tras el encuentro.

"Pero bueno, el primer partido de la Copa, volver a jugar la Libertadores con el club, la ansiedad nuestra y de la gente; todo nos lleva a no poder convertir, a cometer errores. Perdimos muchas pelotas boludas también", apuntó Angelito, tratando de encontrar una explicación a todas las oportunidades desaprovechadas.