Amargo debut: Platense terminó con diez hombres y perdió 2-0 en casa ante Corinthians

Platense cayó como local contra Corinthians por los goles de Kayke a los 53 minutos y Yuri Alberto a los 70'. Saborido fue expulsado a los 80'.

El debut internacional absolutos de Platense (gracias a la obtención del Apertura 2025) estuvo bastante lejos de ser el esperados por el pueblo marrón. Por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, cayó 2-0 como local contra Corinthians en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Tras no sacarse diferencias en el primer tiempo, la hecatombe llegó en el segundo. Kayke abrió el marcador al minuto 53, Yuri Alberto sentenció el triunfo timao a los 70' y, para colmo, Juan Ignacio Saborido vio la tarjeta roja en el Calamar a los 80'.

El gol de Kayke para el 1-0 de Corinthians El gol de Kayke para el 1-0 de Corinthians La primera llegada clara del partido fue del local, a los 16 minutos, con un avance por el medio y remate desde la frontal del área del extremo Guido Mainero, que se fue ancho por el primer palo. Los dirigidos por Walter Zunino volvieron a llegar a los 31', con un desborde por izquierda y centro al segundo palo de Mainero para el cabezazo del delantero Gonzalo Lencina, cuyo frentazo de pique al piso buscaba el segundo palo y fue desviado al córner por el arquero Hugo Souza, de gran manera.

La primera llegada de la visita se dio en el segundo minuto de descuento de la primera parte, cuando un pase filtrado permitió que el delantero Yuri Alberto avance por izquierda, se adentre en el área rival y defina, aunque sacó un tiro demasiado débil y centralizado, a las manos del arquero Matías Borgogno.

En el cuarto minuto del segundo tiempo, un remate del volante Breno Bidon desde el borde del área salió desviado cerca del primer palo, aunque su falta de potencia hizo que Borgogno tuviera todo controlado. A los 53', el delantero Kayke recibió un buen pase en profundidad del volante argentino Rodrigo Garro por el costado izquierdo del área, para luego picar la pelota por encima del achique del arquero rival y marcar el 1-0 para Corinthians.