Histórico: Independiente Rivadavia debutó con un triunfo por 1-0 sobre Bolívar

Por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia confirmó su gran momento en este 2026 , ahora fuera de las fronteras nacionales. En se debut internacional absoluto, venció este martes 1-0 como local a Bolívar de Bolivia en el Estadio Malvinas Argentinas.

La Lepra obtuvo la victoria en el primer minuto de juego, cuando Matías Fernández marcó el único gol de la jornada antes de que los rivales terminaran de acomodarse en el campo. La visita terminó jugando con diez hombres por la expulsión de José Sagredo a los 72'.