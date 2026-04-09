La sorpresiva autocrítica de un futbolista de River tras el empate en Bolivia: "Estuve muy impreciso"

Una de los más destacados de River en el debut en la Copa Sudamericana reconoció un punto débil en su aspecto de juego.

En el aplausómetro del Monumental, los hinchas de River reprobaron solo a uno de los futbolistas titulares que puso en cancha Coudet ante Belgrano.

En su estreno en la Copa Sudamericana, River se llevó un punto de su visita a Santa Cruz de la Sierra. El equipo del Chacho Coudet, que jugó prácticamente todo el partido con 10 futbolistas por la tempranera expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 3 minutos de partido, igualó 1-1 frente a Blooming por la primera fecha del Grupo H.

El cuadro de Núñez sumó gracias al gol de Sebastián Driussi en el PT, pero sobre todo por la buena actuación de Santiago Beltrán. El joven arquero se lució con grandes atajadas para evitar que el arco del Millonario cayera en varias oportunidades y volvió a ser de los puntos altos en el equipo del Chacho.

La fuerte autocrítica de Santiago Beltrán tras el empate de River Plate en Bolivia Además de repasar lo sucedido en el estreno copero, el juvenil fue muy autocrítico a la hora de analizar un aspecto personal que debe pulir con el correr de los partidos: "Siempre intento dar lo mejor desde el lugar que me toca, estuve muy impreciso con los pies, en eso tengo que mejorar, sobre todo para ayudar al equipo en un partido en el que nos quedamos con uno menos muy rápido", sentenció en diálogo con DSports.

La fuerte autocrítica de Santiago Beltrán tras el empate de River Plate en Bolivia X @DSports En cuanto al análisis del esfuerzo que hizo el equipo, el arquero del equipo comandado por Coudet mencionó: "Hicimos un gran partido por cómo se complicó, quedamos con uno menos a los 4’, nos llevamos un punto que puede ser importante".