Las dos justificaciones de Coudet para el flojo empate de River ante Blooming en Bolivia: "Estaba difícil"

Chacho Coudet lamentó la igualdad de River ante Blooming y aseguró hasta el cansancio que la prematura roja de Martínez Quarta cambió todo el plan.

Coudet no ocultó su bronca por el desarrollo del partido, aunque rescató el punto que sumó River a pesar del contexto adverso.

River no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 ante Blooming en su debut en la Copa Sudamericana, en un partido que quedó marcado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta. Tras el encuentro, Eduardo Coudet fue contundente al analizar lo ocurrido.

“Fue un partido complicado para nosotros. A partir de la expulsión temprana, nos modificó el 100% de nuestra planificación. Creo que nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche”, expresó el DT, dejando en claro cuánto influyó la roja en el desarrollo del juego.

Coudet apuntó a la roja y explicó el empate de River en Bolivia Coudet justificó el flojo empate de River con la tempranera expulsión de Martínez Quarta ESPN El Chacho no ocultó su disconformidad con el resultado, más allá de haber sumado en condición de visitante. “Había mucho para cambiar, fue un partido accidentado para nosotros de principio a fin. No nos gusta empatar, pero en un partido así ya desde el vamos un plan de juego se te derrumba”, explicó.

En ese contexto, el entrenador también dejó entrever que deberá administrar cargas en un calendario apretado. “Seguramente haya rotación en los próximos partidos. Vamos a ver cómo estamos, la intención era repetir cosas buenas hoy, pero cambió todo”, sostuvo.