La pregunta sobre River que indignó al DT de Blooming tras el 1-1 en Bolivia: "Tendría que sorprenderte más lo nuestro"

Mauricio Soria no pudo ocultar su indignación ante la pregunta de un periodista sobre el ritmo de juego del River del Chacho Coudet.

River rescató un valioso punto de Santa Cruz de la Sierra tras empatar 1-1 frente a Blooming en su estreno en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet, que jugó casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Martínez Quarta, se fue de Bolivia con un punto en su bolsillo.

En el primer tiempo, Sebastián Driussi había estampado el 1-0 a favor del Millonario, pero en el arranque del complemento Anthony Vázquez puso el 1-1 final. A pesar de que el resultado terminó en empate, el conjunto boliviano tuvo las chances de ganarlo, pero Santiago Beltrán, la gran figura de la noche, evitó que el arco del cuadro de Núñez volviera a caer.

River Blooming EFE River igualó en su visita a Bolivia. EFE Tras el final del partido, ambos entrenadores pasaron por la sala de prensa y hablaron con los medios, pero durante la conferencia de Mauricio Soria, DT de Blooming, hubo una pregunta de un periodista sobre River que indignó al entrenador del conjunto boliviano.

La pregunta sobre River que indignó al DT de Blooming “¿Le sorprendió el ritmo de juego de River a pesar de tener un hombre menos en el campo?”, le consultó. Por su parte, el DT del conjunto boliviano le respondió: “No te puede sorprender el ritmo de River si toda la vida nosotros decimos acá que no tenemos ritmo”.