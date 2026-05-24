La explicación de Falcón Pérez: por qué cobró el penal que cambió la final entre River y Belgrano

El árbitro rompió el silencio antes de retirarse del Mario Alberto Kempes y reveló qué lo llevó a sancionar la discutida mano de Lautaro Rivero.

Falcón Pérez habló sobre el penal que le cobró a Belgrano en la final y dio sus argumentos.

La final entre River y Belgrano quedó marcada por una acción que desató polémica y terminó siendo determinante para definir al campeón del Torneo Apertura 2026. El foco estuvo puesto en el penal sancionado por Yael Falcón Pérez tras la revisión en el VAR, una decisión que cambió por completo el rumbo del partido y abrió la puerta para la remontada cordobesa.

La jugada nació a los 33 minutos del segundo tiempo, con el resultado 2-1 a favor del Millonario. cuando un intento de pase de Uvita Fernández terminó impactando en el brazo izquierdo del defensor millonario dentro del área.

Yael Falcón Pérez cobró penal para Belgrano por mano de Lautaro Rivero. Yael Falcón Pérez cobró penal para Belgrano por mano de Lautaro Rivero. Video: ESPN Qué dijo Falcón Pérez sobre la gran polémica de la final que consagró a Belgrano ante River En primera instancia, el árbitro dejó seguir porque entendió que no era sancionable. Sin embargo, lo convocaron para revisar la acción y, tras varios minutos de análisis, decidió modificar su fallo inicial y cobrar la pena máxima que decantó en el 2-2 del Pirata, que minutos más tarde llegaría al 3-2 final en una definición épica.

Una vez consumada la consagración de Belgrano, Falcón Pérez fue abordado por los medios mientras se retiraba del Mario Alberto Kempes y explicó qué fue lo que terminó inclinando la balanza para sancionar la mano de Rivero. “Primero no me pareció, vi que le pega en el brazo cuando lo estaba cerrando, pero cuando la veo en el VAR observo el movimiento adicional que hace bajando la mano, lo que provoca que sea sancionable”, detalló en primera instancia, en diálogo con Radio La Red.