Uvita Fernández, crudísimo tras su heroico doblete que le dio el título a Belgrano ante River: "El tiempo da la razón"

La noche más importante de la historia de Belgrano tuvo un nombre propio: Nicolás Fernández . El delantero apareció cuando el equipo parecía derrotado, marcó un doblete agónico ante River en el Mario Alberto Kempes y le dio al Pirata su primer título en Primera División : el Torneo Apertura 2026.

El equipo de Ricardo Zielinski caía 2-1 y el panorama era oscuro. Sin embargo, Uvita entró desde el banco y cambió el partido en apenas cinco minutos con dos goles decisivos y agónicos. Así, revirtió el resultado de la final y desató un festejo inolvidable en Córdoba.

“Mi corazón está lleno de felicidad. Se lo quiero dedicar a mi esposa, a mis hijos y a toda mi familia. También a toda la gente que confió en mí. La verdad es que el pueblo Pirata se lo merece, la ciudad se lo merecía. Necesitaba que este club tan grande tenga un título y hoy, gracias a Dios, lo pudimos conseguir”, fueron las primeras palabras del ex Defensa y Justicia, sabiendo que su nombre quedará guardado por siempre en los corazones celestes.

La consagración tuvo un sabor todavía más especial para Uvita porque su llegada a Belgrano estuvo acompañada de una fuerte presión: fue la compra más cara en la historia del club y durante gran parte de la temporada fue uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas. Sin embargo, la noche más importante terminó siendo también la de su reivindicación definitiva.

“Fue muy dura esta temporada para mí, pero creo que hoy quedé en el corazón de todos. Nuestro plantel se lo merece, así que estamos felices”, aseguró en diálogo con ESPN, todavía con la voz quebrada por la emoción y rodeado de festejos en el campo de juego.

El fuerte mensaje del delantero por las críticas recibidas

Para cerrar, Fernández se refirió directamente a las críticas que recibió durante el último tiempo, y lo hizo sin escrúpulos: “Sí, se me criticó durante un tiempo. El tiempo da la razón. Dijeron que pagaron dos millones trescientos mil y bueno… ya está, ya lo pagué. Que disfruten y gracias por el cariño, porque siempre lo sentí. A pesar de las críticas, eso me llevó para adelante".