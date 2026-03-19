Copa Libertadores 2026: estos son los grupos y rivales de los equipos argentinos

Este jueves, en la ciudad de Luque, la Conmebol llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia comienza a las 20 horas en la edición que dará inició durante la semana del 7 de abril y contará con la presencia de seis equipos argentinos: Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense.