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Copa Libertadores 2026: estos son los grupos y rivales de los equipos argentinos

En Luque, sede de Conmebol en Paraguay, Boca, Central, Estudiantes, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia conocieron a sus rivales.

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Se sortea la Copa Libertadores 2026.&nbsp;

Se sortea la Copa Libertadores 2026. 

Este jueves, en la ciudad de Luque, la Conmebol llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia comienza a las 20 horas en la edición que dará inició durante la semana del 7 de abril y contará con la presencia de seis equipos argentinos: Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense.

Los grupos de la Copa Libertadores 2026

GRUPO A: Flamengo, Estudiantes, Cusco (Perú), Independiente Medellín

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GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima

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GRUPO C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia

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GRUPO D: Boca, Cruzeiro, Universidad Católica (Chile), Barcelona de Ecuador

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GRUPO E: Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe, Platense

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GRUPO F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal

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GRUPO G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil)

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GRUPO H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central (Venezuela)

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