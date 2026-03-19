Copa Libertadores 2026: estos son los grupos y rivales de los equipos argentinos
En Luque, sede de Conmebol en Paraguay, Boca, Central, Estudiantes, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia conocieron a sus rivales.
Este jueves, en la ciudad de Luque, la Conmebol llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026. La ceremonia comienza a las 20 horas en la edición que dará inició durante la semana del 7 de abril y contará con la presencia de seis equipos argentinos: Boca, Rosario Central, Estudiantes, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense.
Los grupos de la Copa Libertadores 2026
GRUPO A: Flamengo, Estudiantes, Cusco (Perú), Independiente Medellín
GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
GRUPO C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia
GRUPO D: Boca, Cruzeiro, Universidad Católica (Chile), Barcelona de Ecuador
GRUPO E: Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe, Platense
GRUPO F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal
GRUPO G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil)
GRUPO H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central (Venezuela)