La llamativa decisión de Vasco da Gama para visitar a Barracas: viajó sin su DT ni el equipo titular

El club brasileño jugará ante el Guapo por la primera fecha de la Copa Sudamericana sin la presencia de Renato Gaúcho y con muchos juveniles. El motivo.

La previa del cruce entre Barracas Central y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana sumó un condimento inesperado. Desde Río de Janeiro llegó una noticia que, sin dudas, cambia el panorama: el equipo brasileño viajó a Buenos Aires sin su entrenador principal ni los habituales titulares.

El responsable de esta decisión es Renato Gaúcho, quien optó por priorizar el Brasileirao por encima del certamen continental. El duelo ante el Guapo, programado para el martes a las 19 en la cancha de Banfield, no aparece como prioridad para el DT ni para el club.

Vasco da Gama, con un plantel completamente alternativo para jugar con Barracas: el motivo En conferencia de prensa, el extécnico de Fluminense fue muy claro con los argumentos que respaldan su decisión. “No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem (partido ante Remo, del próximo sábado). Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. A su vez, advirtió que "no estamos descuidando la Copa Sudamericana, todo lo contrario. La prioridad es el Brasileirao. Pero no tiene sentido insistir, alineando jugadores con un plantel reducido y perdiendo más jugadores por lesiones. La factura llega. Así que pueden estar seguros de que la decisión que tomamos es la mejor posible”.

Barracas Central Gran noticia para Barracas: Vasco irá con un plantel plagado de juveniles al debut en la Sudamericana. @BarracasCentral El equipo, entonces será dirigido por Marcelo Sales, uno de sus ayudantes de campo, quien este lunes comandará la práctica en Casa Amarilla antes del partido correspondiente al Grupo G. La delegación cuenta con 11 futbolistas Sub 20, de los cuales ocho aún no hicieron su debut en Primera División.