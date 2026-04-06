La fuerte decisión del plantel del Chelsea tras la sanción del DT a Enzo Fernández

Los jugadores del Chelsea, en su gran mayoría, sentaron postura después del duro castigo de Liam Rosenior y tomaron cartas en el asunto. Los detalles.

El plantel del Chelsea y un pedido de urgencia con la suspensión de Enzo.

El clima en el Chelsea está lejos de ser el ideal. ¿El motivo? La insólita sanción a Enzo Fernández en un momento clave de la temporada, tras sus declaraciones vinculadas a un posible futuro viviendo en Madrid.

Más allá de los ruidos externos, la decisión de suspender por dos partidos al campeón del mundo no habría caído muy bien dentro del plantel. Si bien algunos jugadores entendieron que los dichos del argentino pudieron haber sido inoportunos, la mayoría considera que la medida impuesta por el entrenador Liam Rosenior fue excesiva, sobre todo por el contexto deportivo que atraviesa el equipo.

La unidad hace la fuerza: el plantel del Chelsea pide por el regreso de Enzo Fernández En ese sentido, los referentes no se quedaron de brazos cruzados. Según reveló el medio inglés MatchDay Central, un grupo importante de futbolistas, encabezado por el capitán Reece James, tomó la iniciativa para intentar revocar el castigo que recae sobre el ex River y Benfica.

Enzo Fernández pide perdón tras la dura derrota de Chelsea frente a PSG en París Mientras cumple su castigo, los jugadores del Chelsea piden por la vuelta anticipada de Enzo Fernández. EFE El planteo fue tanto para el entrenador de los Blues como a los dirigentes del club apoyados por un claro argumento: en la recta final del torneo, dejar afuera a uno de los jugadores más influyentes puede costar caro, especialmente cuando el Chelsea se está alejando cada vez más de los puestos de clasificación a la Champions League.